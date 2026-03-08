Goal.com
Newcastle United FC v Qarabag FK - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second LegGetty Images Sport
Szabó Kristóf

Rivális csapat középpályásáért robbanthat bankot az Arsenal - Sandro Tonali az Ágyúsok kiszemeltje

Nagy az érdeklődés a Newcastle United olasz középpályásáért, Sandro Tonaliért, sajtóhírek szerint a játékos ügynöke nemrég a Brighton - Arsenal bajnoki meccsen is feltűnt, így azonnal beindultak a találgatások egy esetleges bombaüzletről a játékos és az észak-londoniak között.

A Mirror szerint a 26 éves játékos lehet Mikel Artetáék elsődleges célpontja a nyári átigazolási időszakban, akinek aláírásáért több nagynevű csapattal is meg kell küzdenie az Arsenalnak.

Volt róla szó, hogy már a januári transzferablakban is Észak-Londonba teszi át a székhelyét Sandro Tonali, akkor arról szóltak a hírek, ügynöke ajánlotta be az olasz középpályást az Ágyúsoknak.

A Tuttosport is arról ír, az Arsenal olasz sportigazgatója, Andrea Berta nagy rajongója honfitársának, és újra megpróbál megegyezni a Newcastle-lel következő nyáron, ám a két manchesteri csapattal is szembe kell szállni Tonali kegyeiért, akit 100 millió euró környékére taksál a Newcastle.

Hírek szerint Tonali ügynöke, Guiseppe Riso a helyszínen tekintette meg az Arsenal 1-0-s győzelmét hozó Brighton elleni idegenbeli mérkőzést az Amexben. Tonaliért korábban a Real Madrid is érdeklődött, de információk szerint az olasz inkább Angliában maradna a következő években.


Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

