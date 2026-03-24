Szenzáció: a szaúdi tulajok eladhatják a Premier League klubot!

Meglepő hírek láttak napvilágot a Newcastle United jövőjével kapcsolatban: Richard Keys információi szerint a klub szaúdi tulajdonosai akár egymilliárd fontért is készek lehetnek megválni az egyesülettől.

A footballinsider247.com cikke kitér arra, hogy a klubot a Public Investment Fund vásárolta meg 2021-ben 305 millió fontért, ezzel lezárva Mike Ashley 14 éven át tartó tulajdonosi időszakát. Az új tulajdonosi háttérrel a Newcastle jelentős fejlődésen ment keresztül: 2025-ben megnyerte a Ligakupát, ezzel 70 év után szerzett ismét hazai trófeát, emellett visszatért a Bajnokok Ligájába is.

A pályán elért sikerek ellenére a klub mozgásterét továbbra is korlátozzák a Premier League pénzügyi fenntarthatósági szabályai, amelyek nehezítik a keret megerősítését. Bár a 2023–24-es pénzügyi beszámoló rekordbevételt mutatott ki – részben a kereskedelmi növekedésnek és a BL-szereplésnek köszönhetően –, Eddie Howe vezetőedzőnek nem volt könnyű dolga a csapat versenyképességének fenntartásában.

Egymilliárd fontért kelhet el a Newcastle

Most azonban új korszak jöhet a klub életében. Az ismert sportriporter, Richard Keys március 23-án saját blogján arról írt, hogy információi szerint a szaúdi tulajdonosok nyitottak az eladásra. „Egy újabb pletyka, amit hallottam – és talán nem is meglepő –, hogy a szaúdiak el szeretnék adni a Newcastle-t. Vannak érdeklődők, de az ár egymilliárd font. A reális érték inkább 500 millió körül lehet” – fogalmazott.

Egy esetleges tulajdonosváltás ugyanakkor veszélyeztetheti a klub hosszú távú céljait. A Newcastle vezetése még 2025 decemberében tűzte ki célul, hogy 2030-ra a világ egyik meghatározó klubjává váljon. Emellett tervben van a St James’ Park bővítése vagy egy új stadion építése a városközpontban, amelyhez szintén komoly tulajdonosi támogatásra lenne szükség. A klub vezetősége egyelőre nem tervezi meneszteni Eddie Howe-ot a közelmúltbeli, Sunderland elleni 2–1-es vereség után sem. A szakembert 2021-ben nevezték ki, és kulcsszerepet játszott abban, hogy a csapat stabilizálja helyét a Premier League-ben.

A nyomás azonban egyre nő a 48 éves edzőn, különösen annak fényében, hogy a Newcastle várhatóan lemarad a nemzetközi kupaszereplésről a következő idényben, miközben már az FA-kupából és a Bajnokok Ligájából is kiesett. Howe továbbra is szeretne a klubnál maradni, ugyanakkor a vezetőség és a szurkolók részéről is egyértelmű elvárás, hogy a csapat a következő szezonban ismét harcban legyen a Premier League első öt helyéért.

