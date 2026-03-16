Súlyosan megbüntették a Chelseat az átigazolási trükközések miatt – hivatalos

A Premier League egy évre eltiltotta a Chelsea FC-t az átigazolásoktól, az angol liga azonban egyelőre felfüggesztette a büntetést, így az egyelőre nem lép érvénybe. A szankciókat a klub a Roman Abramovics tulajdonosi időszaka alatt elkövetett pénzügyi szabálysértések miatt kapta. A Chelsea emellett kilenc hónapig nem regisztrálhat akadémiai játékosokat, valamint az angol liga 10.75 millió font bírságot is kiszabott a nyugat-londoni klubra. Mutatjuk a részleteket.

A Premier League miért büntette meg a Chelsea-t?

A Premier League azt vizsgálta, hogy a Chelsea 2011 és 2018 között – Abramovics tulajdonosi időszakában – titkos kifizetéseket teljesített ügynököknek és más, átigazolásokhoz köthető személyeknek. Ezek a tranzakciók csak akkor kerültek napvilágra, amikor az új amerikai tulajdonosok 2022-ben megvásárolták a klubot, és az átvilágítási folyamat során feltárták azokat.

Milyen büntetést kapott a Chelsea?

A liga végül 10,75 millió fontos bírságot szabott ki a Chelsea-re, valamint egy egyéves átigazolási tilalmat is kiróttak a klubra, amelyet azonban két évre felfüggesztettek. Emellett az akadémiára vonatkozóan azonnali hatállyal kilenc hónapos regisztrációs tilalom lépett életbe, ami a klub 2019 és 2022 közötti időszakban történt utánpótlásjátékos-regisztrációit érinti.

Miért nem kapott még súlyosabb büntetést a Chelsea?

Az új tulajdonosok a feltárt szabálytalanságokat saját maguk jelentették a Premier League-nek, az The Football Association-nek (FA) és az UEFA-nak. A Premier League közlése szerint a klub „proaktív önbejelentése” és „rendkívüli együttműködése” jelentős enyhítő körülménynek számított a szankciók kiszabásakor.

A Chelsea nem először szegte meg a szabályokat

A Chelsea-t már korábban is megbüntette az UEFA: 2023 júliusában 10 millió eurós pénzbírságot kapott, mert a korábbi tulajdonosok 2018-ban és 2019-ben hiányos pénzügyi jelentéseket nyújtottak be. A vizsgálat során legalább hat, offshore cégekhez köthető, gyanús kifizetést azonosítottak, amelyek kapcsolatban állhattak átigazolásokkal.

A több millió fontos összegek nem szerepeltek azokban a pénzügyi beszámolókban, amelyeket a klub annak idején a futballhatóságoknak benyújtott. A Sky Sport beszámolójából kiderült, hogy a vizsgált ügyletek között feltehetően ott volt többek között Eden Hazard, Samuel Eto'o és Andreas Christensen átigazolása is.

A szabályok szerint a kluboknak minden évben pontos pénzügyi adatokat kell szolgáltatniuk a szövetségeknek és a ligának, valamint az UEFA-nak is, ha annak sorozataiban indulnak. 

Az európai szövetség esetében azonban ötéves elévülési idő van érvényben, így ők csak a 2017–2018-as idényig visszamenőleg vizsgálhatták az esetet, míg a Premier League-nél nincs ilyen határidő.


Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

