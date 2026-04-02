Ennyit kell fizetnie a Liverpoolnak Mohamed Szalah kiszemelt utódjáért

A Liverpoolnál egy korszak ér véget a nyáron: Mohamed Szalah, a klub modernkori történetének egyik legnagyobb ikonja, elhagyja az Anfieldet a szezon végén. Bár a 33 éves egyiptomi klasszis pótlása szinte lehetetlen feladatnak tűnik, az „Angol Vörösök” vezetősége már összeállította a potenciális utódok listáját, amelyen előkelő helyen szerepel az RB Leipzig fiatal tehetsége, Yan Diomande.

Brutális árcédula a németektől

A Sky Germany legfrissebb jelentése szerint az RB Leipzig vezetősége tudatában van a játékos iránti hatalmas érdeklődésnek, és nem hajlandóak áron alul megválni tőle. A lipcseiek 100 millió eurós (körülbelül 87,3 millió font) árcédulát akasztottak a támadóra.

Noha a Bundesliga-csapat eredeti terve az volt, hogy még legalább egy szezonon keresztül megtartják a tinédzsert, a 100 millió eurót elérő ajánlatokat már készek megfontolni. A hírek szerint a Leipzig szeretné megújítani Diomande szerződését egy teljesítményalapú fizetésemeléssel, ám az új megállapodásba – a klub korábbi gyakorlatával ellentétben – nem terveznek kivásárlási záradékot rögzíteni.

Sorban állnak a kérők, a United is képben van

A Liverpool nincs egyedül a versenyfutásban. A Liverpool figyelő szemei folyamatosan a játékoson vannak, és a hírek szerint a klub tartja a kapcsolatot Diomande ügynökeivel is, de a Premier League-rivális Manchester United is az egyik legkomolyabb érdeklődőként lépett elő.

A két angol óriás mellett a Bayern München, a Paris Saint-Germain és a Tottenham is szoros figyelemmel kíséri a fejlődését. Diomande az idei szezonban nyújtott teljesítményével szolgált rá a figyelemre: minden sorozatot figyelembe véve 29 mérkőzésen 11 gólt szerzett és 8 gólpasszt osztott ki.

Ki lesz a befutó?

Szalah távozása óriási űrt hagy maga után, és a Liverpoolnak döntenie kell, hogy Diomande-be fekteti-e a Szalah eladásából (vagy a felszabaduló bérkeretből) származó összeget, vagy más alternatívák felé fordul. A jelöltek között korábban olyan nevek is felmerültek, mint Michael Olise vagy Bradley Barcola, de jelenleg Diomande tűnik az egyik legforróbb célpontnak.

A 19 éves elefántcsontparti válogatott szélső dinamizmusa, gólérzékenysége és fiatal kora pontosan illeszkedik abba a profilba, amelyet a Liverpool sportigazgatósága keres, de a 100 millió eurós vételár még az Anfielden is komoly mérlegelés tárgyát képezi majd.



