Goal.com
Live
FBL-GER-BUNDESLIGA-LEIPZIG-AUGSBURGAFP

Ennyit kell fizetnie a Liverpoolnak Mohamed Szalah kiszemelt utódjáért

Transfers
Y. Diomande
Liverpool

A Liverpool gőzerővel keresi a szezon végén távozó Mohamed Szalah utódját, és az egyik legfőbb jelölt az RB Leipzig tinédzser szenzációja, Yan Diomande. A német klub azonban nem adja olcsón a gyöngyszemét: a Sky Germany információi szerint csillagászati összeget határoztak meg a 19 éves elefántcsontparti szélsőért.

A Liverpoolnál egy korszak ér véget a nyáron: Mohamed Szalah, a klub modernkori történetének egyik legnagyobb ikonja, elhagyja az Anfieldet a szezon végén. Bár a 33 éves egyiptomi klasszis pótlása szinte lehetetlen feladatnak tűnik, az „Angol Vörösök” vezetősége már összeállította a potenciális utódok listáját, amelyen előkelő helyen szerepel az RB Leipzig fiatal tehetsége, Yan Diomande.

Brutális árcédula a németektől

A Sky Germany legfrissebb jelentése szerint az RB Leipzig vezetősége tudatában van a játékos iránti hatalmas érdeklődésnek, és nem hajlandóak áron alul megválni tőle. A lipcseiek 100 millió eurós (körülbelül 87,3 millió font) árcédulát akasztottak a támadóra.

Noha a Bundesliga-csapat eredeti terve az volt, hogy még legalább egy szezonon keresztül megtartják a tinédzsert, a 100 millió eurót elérő ajánlatokat már készek megfontolni. A hírek szerint a Leipzig szeretné megújítani Diomande szerződését egy teljesítményalapú fizetésemeléssel, ám az új megállapodásba – a klub korábbi gyakorlatával ellentétben – nem terveznek kivásárlási záradékot rögzíteni.

Sorban állnak a kérők, a United is képben van

A Liverpool nincs egyedül a versenyfutásban. A Liverpool figyelő szemei folyamatosan a játékoson vannak, és a hírek szerint a klub tartja a kapcsolatot Diomande ügynökeivel is, de a Premier League-rivális Manchester United is az egyik legkomolyabb érdeklődőként lépett elő.

A két angol óriás mellett a Bayern München, a Paris Saint-Germain és a Tottenham is szoros figyelemmel kíséri a fejlődését. Diomande az idei szezonban nyújtott teljesítményével szolgált rá a figyelemre: minden sorozatot figyelembe véve 29 mérkőzésen 11 gólt szerzett és 8 gólpasszt osztott ki.

Bajnokok Ligája
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Liverpool crest
Liverpool
LIV

Ki lesz a befutó?

Szalah távozása óriási űrt hagy maga után, és a Liverpoolnak döntenie kell, hogy Diomande-be fekteti-e a Szalah eladásából (vagy a felszabaduló bérkeretből) származó összeget, vagy más alternatívák felé fordul. A jelöltek között korábban olyan nevek is felmerültek, mint Michael Olise vagy Bradley Barcola, de jelenleg Diomande tűnik az egyik legforróbb célpontnak.

A 19 éves elefántcsontparti válogatott szélső dinamizmusa, gólérzékenysége és fiatal kora pontosan illeszkedik abba a profilba, amelyet a Liverpool sportigazgatósága keres, de a 100 millió eurós vételár még az Anfielden is komoly mérlegelés tárgyát képezi majd.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default


Üdvözlünk a Goal.comon! A Goal.com a világ egyik legismertebb futballoldala, ahol egy helyen megtalálod a legfrissebb futballhíreket, átigazolási híreket, mérkőzésbeszámolókat és minden fontos történést a nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com napi szinten közöl futballhíreket a legnagyobb bajnokságokról és klubokról, valamint részletesen beszámol a topjátékosok teljesítményéről és a futballvilág legfontosabb eseményeiről. Oldalunk folyamatosan követi a Premier League, a Bajnokok Ligája, a La Liga, a Serie A, a Bundesliga és az NB I legfontosabb mérkőzéseit, eredményeit és futballhíreit. Kiemelten foglalkozunk a világ legismertebb klubjaival, köztük a Real Madrid, a Barcelona, a Manchester United, az Arsenal, a Chelsea, a Bayern München, a Borussia Dortmund, az Atlético Madrid, a Juventus, az AC Milan, az Inter, a Liverpool, az RB Leipzig, a Tottenham, a Paris Saint-Germain, az AEK Athén és a Manchester City csapataival. A Goal.com rendszeresen beszámol a futballvilág legnagyobb sztárjainak teljesítményéről és a velük kapcsolatos futballhírekről is. Oldalunkon megtalálod többek között Vinícius Júnior, Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Szalah, Erling Haaland, Kylian Mbappé,Luka Modric, Rodri, Martin Odegaard, Viktor Gyökeres, Ousmane Dembélé, Vitinha, Jude Bellingham, Harry Kane, Declan Rice, Lamine Yamal,Gavi, Pedri, Robert Lewandowski,Raphinha, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Achraf Hakimi, Antonio Rüdiger, Bukayo Saka és Cole Palmer legfrissebb híreit és teljesítményét. A Goal.com kiemelten foglalkozik az átigazolási hírekkel és az átigazolási piac legfontosabb fejleményeivel is. Nálunk megtalálod a legfrissebb játékos-átigazolásokat, klubhíreket, edzői nyilatkozatokat, mérkőzés-összefoglalókat és gólokat, valamint minden fontos futballhírt a hazai és nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com külön figyelmet fordít a magyar labdarúgókra és a magyar válogatott szereplésére is. Napi szinten beszámolunk Szoboszlai Dominik, Sallai Roland, Kerkez Milos, Schäfer András, Szalai Attila,Gulácsi Péter, Willi Orbán, Pécsi Ármin, Bolla Bendegúz,Gruber Zsombor, Dárdai Pál, Dárdai Bence, Dibusz Dénes, Tóth Alex és Varga Barnabás teljesítményéről, valamint a magyar futball legfontosabb híreiről. A Goal.com futballhírei folyamatosan követik a rangadókat, rekordokat, sérüléseket, átigazolásokat és minden olyan eseményt, amely meghatározza a nemzetközi labdarúgás és a topbajnokságok küzdelmeit.
Hirdetés