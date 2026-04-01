Goal.com
Live
Luka Modric AncelottiNur Photo
C. Kovács Attila

Nincsen brazil nagyapád? Ancelotti honosítaná Luka Modricot!

Brazília vs Horvátország
Brazília
Horvátország
Barátságos mérkőzések 1

Brazília magabiztos játékkal győzte le Horvátországot szerda hajnalban, azonban mégsem a gólok miatt marad emlékezetes a találkozó, hanem Carlo Ancelotti és Luka Modrić találkozása miatt.

Szerda hajnalban Brazília Horvátország ellen játszott felkészülési mérkőzést Orlandóban. A braziloknál Danilo, Igor Thiago és Gabriel Martinelli volt eredményes, míg a horvátok részéről Lovro Majer talált be, így a házigazda végül 3–1-es győzelmet aratott.

A nagy találkozás

A lefújást követően Carlo Ancelotti és Luka Modric lepacsiztak egymással. A brazil válogatott szövetségi kapitánya viccesen meg is kérdezte egykori játékosától, hogy nincs-e véletlen egy brazil nagyapja, hiszen szívesen látná a Selecaóban – szúrta ki a tribuna.com.

Modric nem lesz brazil válogatott

Természetesen ennek semmilyen realitása nincs, hiszen ha még lenne is brazil felmenője Modricnak (nincsen), akkor sem játszhatna már a Selecaóban, hiszen már 188 alkalommal öltötte magára a horvát nemzeti színeket. 

A mérkőzés összefoglalója:


Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Olaszország sorozatban harmadszor sem lesz ott a világbajnokságon, Gennaro Gattusóék Bosznia-Hercegovinában égtek meg kedd este. 

Frissítés! (13:18)

A lefújást követően Vinícius Júnior, Modric és Endrick együtt nosztalgiáztak.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default


Hirdetés