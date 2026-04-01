Nem is véletlen – a Real Madrid öltözőjében hosszú éveken át voltak csapattársak, és bár azóta sok minden megváltozott, a jó kapcsolat szemmel láthatóan megmaradt.

Mint ismert, Modric 2025 nyarán 13 év után távozott a Real Madridtól, és az AC Milanhoz igazolt. Vinícius Júnior 2018-ban igazolt a madridiakhoz, és 7 évig volt Modric csapattársa a Királyi Gárdánál.

A beszélgetés azonban itt nem ért véget.

A jelenet igazi csattanóját Endrick szolgáltatta, aki egy évig volt Modric csapattársa a Real Madridnál. A fiatal brazil játékos csendben odalopakodott Modric mögé, majd egy váratlan mozdulattal felkapta korábbi csapattársát.

A horvát klasszis meglepődött, majd nevetve reagált, Vinícius pedig csak mosolyogva figyelte az egészet – mintha egy pillanatra újra összeállt volna a Real Madrid öltözője, csak éppen más mezekben.

Ez a rövid, spontán jelenet tökéletesen megmutatta, mit jelent valójában egy topklub: nemcsak trófeákat és sikereket, hanem olyan kapcsolatokat is, amelyek évekkel később is megmaradnak.

A Real Madrid jelenlegi és egykori játékosai ezúttal nem egy címet ünnepeltek együtt – csak egy pillanatot. De néha pont ezek a pillanatok mutatják meg a legtöbbet a játékosokról.

Ancelotti is üdvözölte Modricot

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Carlo Ancelotti, a brazil válogatott szövetségi kapitánya is lepacsizott Modriccsal a mérkőzés után.

