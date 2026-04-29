Lesújtott az MLSZ: zárt kapus büntetést kapott a DVTK, az ETO FC is rosszul járt

Úgy tűnik, nézők nélkül fogja lejátszani egy ideig utolsó hazai NB I-es bajnokiját a Diósgyőri VTK, miután az MLSZ zárt kapus büntetéssel sújtotta a miskolci klubot a DVSC elleni keleti rangadón történtek miatt. A DVTK-n kívül az ETO FC is bűnhődhet, a győri klubot szektorbezárással sújtott az MLSZ Fegyelmi Bizottsága.

Teljes a szétesés a Diósgyőri VTK-nál: a miskolci együttes a DVSC elleni, 5-0-ás hazai vereséggel esett ki az élvonalból, mely után a szurkolók nem csak, hogy levetették a mezt a játékosokkal, de a találkozó közben rasszista bekiabálások miatt az utolsó, Paks elleni hazai bajnokit minden bizonnyal zárt kapuk mögött kénytelen lejátszania a csapatnak:

”A FEB A DVTK-t a DVSC elleni mérkőzéssel kapcsolatban szurkolóinak megbotránkoztató és rasszista kifejezések bekiabálásai miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezi és elrendeli a sportszervezet 1 soron következő hazai férfi felnőtt nagypályás mérkőzésének nézők nélküli megrendezésére a DVTK Stadionban” - írja az április 29-i ülésén hozott határozatáról az MLSZ.

Arról már korábban beszámoltunk, hogy a DVTK-nál nagy változások jöhetnek a nyártól, ugyanis a Mészáros Csoport már kihátrált a klub mögül, mint az egyik főtámogató.

Az ETO FC sem úszta meg

Az éllovas ETO FC is bűnhődhet szurkolói miatt, a FEB a Ferencváros elleni bajnokin szintén rasszista bekiabálások miatt jött pénzbüntetés, hat hónapra felfüggesztett zárt kapus büntetés, illetve a következő két hazai meccsre szóló szektorbezárás. Ugyanezen a meccsen az FTC-t is elmeszelték, a fővárosi csapat pénzbüntetést és szintén hat hónapra felfüggesztett szektorbezárást kapott büntetésként rasszista és megbotránkoztató bekiabálások miatt.

