A Mészáros Csoport kiszállt a DVTK mögül

Az Öltözőn Túl jelentős változásra lett figyelmes a DVTK hivatalos felületén: a Mészáros Csoport neve lekerült a klub weboldaláról a támogatók közül. A módosítás nemcsak a labdarúgócsapatot érinti, hanem a klub több szakosztályát is, ahol korábban feltüntették a vállalatot.

A jelenlegi állapot szerint Mészáros Lőrinc cégcsoportja már csak korlátozott formában jelenik meg a klub felületein, és egyedül a kosárlabda szakosztálynál található még meg a neve. A Mészáros Csoport az elmúlt években meghatározó támogatója volt a DVTK-nak.

Új tulajdonos érkezhet Diósgyőrbe

Ahogy korábban a GOAL is beszámolt róla, a nyáron jelentős átalakulás várható a diósgyőrieknél, új tulajdonos veheti át a klubot, vélhetően a Mészáros Csoport ezért lépett vissza a labdarúgó szakosztály támogatásától.

Frissítés! (2026.04.28. - 23:10)

A Mészáros Csoport horvát sajtóhírek szerint az NK Osijek mögül is kiszállhat, de a Puskás Akadémiánál is késnek a fizetések.

Frissítés! (2026.04.28. - 23:15)

Információink szerint nagy átalakuláson mehet keresztük a magyar futball, több NB I-es és NB II-es csapat is megszűnhet.

