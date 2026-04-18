Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Diósgyőr 5-0-s vereséget szenvedett a Debrecen otthonában az NB I 30. fordulójában szombat este, ezzel biztossá vált, hogy a miskolci gárda búcsúzik az NB I-től.

„Vedd le a mezt!"

A lefújást követően a DVTK játékosai kivonultak az őket Debrecenbe elkísérő szurkolók elé, akik azt követelték tőlük, hogy vegyék le a mezt, azonban a diósgyőri focisták többsége rövid áldogálás után hátat fordított az ultráknak, és bevonult az öltözőbe – hatalmas füttyszó és fújulás közepette, ugyanis a dühös diósgyőri drukkereket felháborította a focisták viselkedése.

Egy diósgyőri játékos teljesítette a szurkolók követelését!

Helyszíni tudósítónk szerint Diósgyőr kapusa, Karlo Sentic volt az egyetlen játékos, aki engedelmeskedett az ultráknak, és levette a mezét.

