Goal.com
Live
„Vedd le a mezt!" – a Diósgyőr szurkolók nekiestek saját játékosaiknak a kiesés után + videó

DVTK vs Debrecen
DVTK
Debrecen
OTP Bank Liga NB I

A Diósgyőr sorsa a Debrecen elleni vereséggel megpecsételődött, a DVTK kiesett az NB I-ből. A dühös Diósgyőr szurkolók az 5-0-s idegenbeli zakó után magukhoz hívták a játékosokat, és felhangzott a már jól ismert „vedd le a mezt". Helyszíni tudósítónk beszámolója szerint azonban mindössze csak egy játékos volt, aki teljesítette a feldúlt szurkolók követelését. Mutatjuk a részleteket!

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Diósgyőr 5-0-s vereséget szenvedett a Debrecen otthonában az NB I 30. fordulójában szombat este, ezzel biztossá vált, hogy a miskolci gárda búcsúzik az NB I-től. 

„Vedd le a mezt!"

A lefújást követően a DVTK játékosai kivonultak az őket Debrecenbe elkísérő szurkolók elé, akik azt követelték tőlük, hogy vegyék le a mezt, azonban a diósgyőri focisták többsége rövid áldogálás után hátat fordított az ultráknak, és bevonult az öltözőbe – hatalmas füttyszó és fújulás közepette, ugyanis a dühös diósgyőri drukkereket felháborította a focisták viselkedése. 

Egy diósgyőri játékos teljesítette a szurkolók követelését!

Helyszíni tudósítónk szerint Diósgyőr kapusa, Karlo Sentic volt az egyetlen játékos, aki engedelmeskedett az ultráknak, és levette a mezét. 

Az esetről készült videót IDE KATTINTVA nézheted vissza. 

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default
Hirdetés