Nem kegyelmezett az NB I 30. fordulóját a 11., kieső helyről váró DVTK-nak a DVSC. A hazai pályán futballozó miskolciak a 36. percben Szatmári Csaba öngóljával került hátrányba, amit három percre rá egy újabb bekapott találat követett. Cibla Flórián gólja azt jelentette, hogy a Diósgyőr már a szünetre is roppant nehéz helyzetben került.

Az 52. percben Tamás Márkról is a saját kapujába pattant a labda, így végleg eldőlt a DVTK sorsa. Itt azonban nem állt le a Debrecen, amely Kocsis Dominik révén 4-0-ra módosította az eredményt. A 90. percben Cibla duplázott, így ő alakította ki a végső állást.

Ezzel a kudarccal tízpontos hátrányba került a Diósgyőr a tizedik helyezett Nyíregyházával szemben, ez a különbség pedig ledolgozhatatlan a hátralévő három forduló alatt.

Vladimir Radenkovics vezetőedző menesztése sem segített a diósgyőriek helyzetén, hiszen a helyére érkező Nebojsa Vignjeviccsel egyetlen találkozóját sem húzta be az együttes.

A DVTK legutóbb a 2020-21-es idényben intett búcsút az NB I-nek, ami után két évig szerepelt a másodosztályban, mígnem a 2022-23-as kiírásban bajnokként feljutott.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.