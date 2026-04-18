DVTK szurkolókFacebook/Tifo TV
Bózsik Tamás

Tragikomikus meccsen, két öngóllal búcsúzott az NB I-től a DVTK

DVTK vs Debrecen
DVTK
Debrecen
OTP Bank Liga NB I

Azzal, hogy az MTK Budapest 2-1-re megnyerte a maga bajnoki mérkőzését, a Diósgyőr abban a tudatban lépett pályára, hogy ha kikap a Debrecentől, búcsúzik az élvonaltól. Végül 5-0-s vereséget szenvedett a cívisvárosiaktól.

Nem kegyelmezett az NB I 30. fordulóját a 11., kieső helyről váró DVTK-nak a DVSC. A hazai pályán futballozó miskolciak a 36. percben Szatmári Csaba öngóljával került hátrányba, amit három percre rá egy újabb bekapott találat követett. Cibla Flórián gólja azt jelentette, hogy a Diósgyőr már a szünetre is roppant nehéz helyzetben került. 

Az 52. percben Tamás Márkról is a saját kapujába pattant a labda, így végleg eldőlt a DVTK sorsa. Itt azonban nem állt le a Debrecen, amely Kocsis Dominik révén 4-0-ra módosította az eredményt. A 90. percben Cibla duplázott, így ő alakította ki a végső állást. 

Ezzel a kudarccal tízpontos hátrányba került a Diósgyőr a tizedik helyezett Nyíregyházával szemben, ez a különbség pedig ledolgozhatatlan a hátralévő három forduló alatt. 

Vladimir Radenkovics vezetőedző menesztése sem segített a diósgyőriek helyzetén, hiszen a helyére érkező Nebojsa Vignjeviccsel egyetlen találkozóját sem húzta be az együttes. 

A DVTK legutóbb a 2020-21-es idényben intett búcsút az NB I-nek, ami után két évig szerepelt a másodosztályban, mígnem a 2022-23-as kiírásban bajnokként feljutott. 

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

