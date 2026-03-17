Goal.com
Live
Marco Rossi Dibusz DénesM4 Sport
C. Kovács Attila

Marco Rossi elárulta, hogy miért nem hívta be Dibusz Dénest

Marco Rossi a kerethirdetés utáni sajtótájékoztatón elárulta, miért nem számít Dibusz Dénesre, a Ferencváros kapusára a Szlovénia és Görögország elleni felkészülési mérkőzéseken. Mutatjuk a részleteket!

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, hogy Marco Rossi kihirdette a szlovének és a görög ellen készülő magyar válogatott keretét, amelyből kisebb meglepetésre kimaradt a sérüléséből nemrég felépülő Dibusz Dénes. A magyar válogatott szövetségi kapitánya újságírói kérdésre elárulta, hogy miért nem hívta be első számú kapusát:

„Úgy hiszem, most Dénes még nincs csúcsformában, amit bizonyít, hogy ugyan már visszatért sérüléséből, néhány mérkőzést lejátszott, azonban a legfontosabb Braga elleni Európa-liga találkozón nem játszott, így tekintettel arra, hogy nem olyan régen tért vissza, így nem adottak a feltételek, hogy pályára küldjük."

– hangsúlyozta Marco Rossi, aki kiemelte őszi mérkőzéseken kíválóan teljesítő Tóth Balázs visszatérését, valamint kitért arra is, hogy szerinte ezeken a mérkőzéseken alkalma lesz rá, hogy Yaakobishvili Áront kiróbálja a kapuban. 

Rossi Yaakobishvili Áronnal kapcsolatban elmondta, hogy ebben az idényben rengeteg lehetőséget kap a spanyol bajnokságban szereplő FC Andorrában, ezért is gondolták, hogy behívják, ugyanis szeretnék megnézni, hogyan edz majd együtt a válogatottal. 

Az olasz szakember hozzátette, hogy annak ellenére is szerette volna megnézni Yaakobishvilit, hogy az elmúlt pár mérkőzésen már nem vele kezdődött az andorrai csapat kezdője. 

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a magyar válogatott márciusban két felkészülési mérkőzést játszik: 28-án, szombaton a szlovén nemzeti együttest fogadja a Puskás Arénában, majd három nappal később Görögország lesz az ellenfele, szintén hazai pályán.

Barátságos mérkőzések 1
Magyarország crest
Magyarország
HUN
Szlovénia crest
Szlovénia
SVN


Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Üdvözlünk a Goal.comon! A Goal.com a világ egyik legismertebb futballoldala, ahol egy helyen megtalálod a legfrissebb futballhíreket, átigazolási híreket, mérkőzésbeszámolókat és minden fontos történést a nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com napi szinten közöl futballhíreket a legnagyobb bajnokságokról és klubokról, valamint részletesen beszámol a topjátékosok teljesítményéről és a futballvilág legfontosabb eseményeiről. Oldalunk folyamatosan követi a Premier League, a Bajnokok Ligája, a La Liga, a Serie A, a Bundesliga és az NB I legfontosabb mérkőzéseit, eredményeit és futballhíreit. Kiemelten foglalkozunk a világ legismertebb klubjaival, köztük a Real Madrid, a Barcelona, a Manchester United, az Arsenal, a Chelsea, a Bayern München, a Borussia Dortmund, az Atlético Madrid, a Juventus, az AC Milan, az Inter, a Liverpool, az RB Leipzig, a Tottenham, a Paris Saint-Germain, az AEK Athén és a Manchester City csapataival. A Goal.com rendszeresen beszámol a futballvilág legnagyobb sztárjainak teljesítményéről és a velük kapcsolatos futballhírekről is. Oldalunkon megtalálod többek között Vinícius Júnior, Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Szalah, Erling Haaland, Kylian Mbappé,Luka Modric, Rodri, Martin Odegaard, Viktor Gyökeres, Ousmane Dembélé, Vitinha, Jude Bellingham, Harry Kane, Declan Rice, Lamine Yamal,Gavi, Pedri, Robert Lewandowski,Raphinha, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Achraf Hakimi, Antonio Rüdiger, Bukayo Saka és Cole Palmer legfrissebb híreit és teljesítményét. A Goal.com kiemelten foglalkozik az átigazolási hírekkel és az átigazolási piac legfontosabb fejleményeivel is. Nálunk megtalálod a legfrissebb játékos-átigazolásokat, klubhíreket, edzői nyilatkozatokat, mérkőzés-összefoglalókat és gólokat, valamint minden fontos futballhírt a hazai és nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com külön figyelmet fordít a magyar labdarúgókra és a magyar válogatott szereplésére is. Napi szinten beszámolunk Szoboszlai Dominik, Sallai Roland, Kerkez Milos, Schäfer András, Szalai Attila,Gulácsi Péter, Willi Orbán, Pécsi Ármin, Bolla Bendegúz,Gruber Zsombor, Dárdai Pál, Dárdai Bence, Dibusz Dénes, Tóth Alex és Varga Barnabás teljesítményéről, valamint a magyar futball legfontosabb híreiről. A Goal.com futballhírei folyamatosan követik a rangadókat, rekordokat, sérüléseket, átigazolásokat és minden olyan eseményt, amely meghatározza a nemzetközi labdarúgás és a topbajnokságok küzdelmeit.
Hirdetés
