Marco Rossi elárulta, hogy miért nem hívta be Dibusz Dénest

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, hogy Marco Rossi kihirdette a szlovének és a görög ellen készülő magyar válogatott keretét, amelyből kisebb meglepetésre kimaradt a sérüléséből nemrég felépülő Dibusz Dénes. A magyar válogatott szövetségi kapitánya újságírói kérdésre elárulta, hogy miért nem hívta be első számú kapusát:

„Úgy hiszem, most Dénes még nincs csúcsformában, amit bizonyít, hogy ugyan már visszatért sérüléséből, néhány mérkőzést lejátszott, azonban a legfontosabb Braga elleni Európa-liga találkozón nem játszott, így tekintettel arra, hogy nem olyan régen tért vissza, így nem adottak a feltételek, hogy pályára küldjük."

– hangsúlyozta Marco Rossi, aki kiemelte őszi mérkőzéseken kíválóan teljesítő Tóth Balázs visszatérését, valamint kitért arra is, hogy szerinte ezeken a mérkőzéseken alkalma lesz rá, hogy Yaakobishvili Áront kiróbálja a kapuban.

Rossi Yaakobishvili Áronnal kapcsolatban elmondta, hogy ebben az idényben rengeteg lehetőséget kap a spanyol bajnokságban szereplő FC Andorrában, ezért is gondolták, hogy behívják, ugyanis szeretnék megnézni, hogyan edz majd együtt a válogatottal.

Az olasz szakember hozzátette, hogy annak ellenére is szerette volna megnézni Yaakobishvilit, hogy az elmúlt pár mérkőzésen már nem vele kezdődött az andorrai csapat kezdője.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a magyar válogatott márciusban két felkészülési mérkőzést játszik: 28-án, szombaton a szlovén nemzeti együttest fogadja a Puskás Arénában, majd három nappal később Görögország lesz az ellenfele, szintén hazai pályán.





