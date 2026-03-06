Goal.com
Mutatjuk, hol és mikor szerezheted meg a jegyed a magyar válogatott görögök elleni meccsére

A magyar válogatott három nappal a szlovénok elleni felkészülési mérkőzés után, március 31-én Görögországot fogadja a Puskás Arénába. A jegyértékesítés március 9-én, azaz jövő hétfőn kezdődik meg. Mutatjuk, hogyan szerezhetsz jegyet a magyar válogatott idei második mérkőzésére.

Két hazai mérkőzést játszik a magyar válogatott március végén, Szlovénia és Görögország ellen. A szurkolók március 9-től vásárolhatják meg a Görögország elleni találkozó jegyeit, továbbá még a szlovénokkal szembeni mérkőzésre is kaphatók belépők – írja hivatalos oldalán az MLSZ.

Az értékesítés első két napján kizárólag az aranyszintes SZK-tagok vásárolhatnak jegyet, ezt követően március 11-től két napon keresztül tart a többi SZK-tag elővásárlási időszaka. Március 13-án indul a publikus jegyértékesítés, amikor minden regisztrált szurkoló számára elérhetők lesznek a jegyek, amennyiben addig nem fogynak el a rendelkezésre álló belépők – tette hozzá a magyar szövetség.

Korábban arról is beszámoltunk, hogyan lehet jegyet vásárolni a szlovénok elleni felkészülési mérkőzésre.A bérletek értékesítése egyébként már február 23-án elkezdődött. 


0