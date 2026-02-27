Mutatjuk, mikortól tudsz jegyet vásárolni a magyar válogatott első mérkőzésére!

A Magyarország–Szlovénia mérkőzést március 28-án, szombaton 18 órától rendezik a Puskás Arénában, a találkozóra március 2-án indul a jegyértékesítés, amely során ezúttal is előnyt élveznek az MLSZ Szurkolói Klubjának (SZK) aranyszintes tagjai – írja az MLSZ.

A szövetség beszámolójában hozzáteszi, hogy értékesítés első két napján kizárólag az aranyszintes SZK-tagok vásárolhatnak jegyet, ezt követően március 4-től két napon keresztül tart a többi SZK-tag elővásárlási időszaka.

Március 6-án indul a publikus jegyértékesítés, amikor minden regisztrált szurkoló számára elérhetők lesznek a jegyek, amennyiben addig nem fogynak el a rendelkezésre álló belépők.

A Magyarország–Szlovénia találkozóra érvényesek a 6 mérkőzésre szóló bérletek, amelyek értékesítése február 23-án kezdődött, és legkésőbb március 22-én, 23:00 óráig tart.



