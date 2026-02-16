A The Daily Star információi szerint a Premier League negyedik helyén álló Manchester United komolyan fontolgatja, hogy megszerzi a Liverpool argentin világbajnok játékosát. Igazolnia mindenképpen kell a pálya közepére a Vörös Ördögöknek, miután nemrég hivatalossá vált, hogy elhagyja az Old Traffordot nyáron a csapat brazil középpályása, Casemiro.

A brazil távozásának megerősítése óta rengeteg játékost összeboronáltak a Manchester United-del, nemrég egy ötfős szűkített lista is napvilágot látott Casemiro pótlására, ez most Mac Allister nevével bővül tovább.

Manchester vörös felén tisztában vannak vele, Bajnokok Ligája-indulás nélkül esélyük sem lesz megszerezni Mac Alistert, ám jelenleg erre jó esélye van a Unitednek (hiába végzett legutóbb csak döntetlenre a West Ham ellen), hiszen Michael Carrick kinevezése óta a megszerezthető 15-ből 13-t begyűjtött a csapat, és pontelőnnyel áll a negyedik helyen az ötödik Chelsea, és hárommal a hatodik Liverpool előtt. Ráadásul amíg a közvetlen riválisai állnak a BL-ben és az FA Kupában is, az MU csak a bajnokságra koncentrálhat.

Mac Allister 2023-ban igazolt a Liverpoolhoz a Brighton csapatától 55 millió fontért, szerződése pedig 2028-ig köti a Mersey-partjához, így mindeképpen ki kellene vásárolni őt a Vörös Ördögöknek. Mac Allister az előző szezonban bajnokságot nyert a Liverpoollal, az argentin válogatottal pedig világbajnoki címet szerzett 2022-ben Katarban.

