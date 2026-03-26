Manchester United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

Harry Maguire megszólalt a szerződéshosszabbításról és Ruben Amorim távozásáról

A Manchester United rutinos védője, Harry Maguire elárulta, hogy előrehaladott tárgyalásokat folytat a klubbal a szerződése meghosszabbításáról. Az angol válogatottba 18 hónap után visszatérő középhátvéd őszintén beszélt Ruben Amorim bukásáról is.

ár Harry Maguire jelenlegi kontraktusa idén nyáron lejár az Old Traffordon, a legfrissebb hírek szerint a 33 éves védő maradása karnyújtásnyira van. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a klub egy „1+1 éves” hosszabbításról tárgyal a játékossal, akit Michael Carrick megbízott menedzserként ismét alapemberként kezel a „Vörös Ördögök” védelmében.

Hamarosan pont kerül az ügy végére

Maguire az Uruguay elleni barátságos mérkőzés előtt tisztázta a helyzetet a jövőjével kapcsolatban. A védő hangsúlyozta: nem akarja, hogy a múltbéli érdemei miatt tartsák meg, valódi értéket akar képviselni a csapatban.

"Azt hiszem, zajlanak a megbeszélések. Olyan megállapodásra fogunk jutni, amely a klubnak és nekem is a legjobb. Hogy pontosan mi ez az egyezség, azt biztosan megtudják a következő hetekben. De úgy gondolom, hamarabb rendeződni fog a sorsom, mint később, függetlenül attól, hogy maradok vagy megyek" – nyilatkozta Maguire.

A védő hozzátette: "Szeretem ezt a klubot. De a döntésnek jónak kell lennie számomra és a klub számára is. Nem szentimentális okokból akarok maradni. Azért akarok itt lenni, mert a klub is azt akarja, hogy segítsek előrébb jutni, és úgy érzik, hogy még mindig nagy szerep vár rám."

„Amorim ötletei jók voltak, de nem működtek”

Maguire kitért a januári edzőváltásra is. Ruben Amorim mindössze 14 hónap után távozott, miután a 3-4-3-as rendszere és következetlen viselkedése miatt elfogyott iránta a bizalom a portugál menedzser menesztésekor. Bár Amorim alatt Maguire néha háttérbe szorult, a védő sportszerűen értékelte a bukott menedzser munkáját.

"Nincs sok rossz szavam Rubenre. Nagyon kedvelem őt, szerintem nagyszerű ötletei vannak. Azok az ötletek egyszerűen csak nem működtek a Manchester Unitednél" – ismerte el a védő. "Hiszem, hogy csodálatos karrierje lesz, és a következő klubjával rengeteg meccset nyer majd. Itt egyszerűen nem kattant össze a dolog, és nekünk, játékosoknak is nagy felelősséget kell vállalnunk ezért."

Carrick bizalma és az angol válogatott

Amióta Michael Carrick átvette az irányítást, Maguire játéka látványosan feljavult, ami 18 hónap kihagyás után ismét meghívót ért az angol nemzeti csapatba. Carrick szerint Maguire „profizmusa példaértékű”, és a szakember a napokban ismét méltatta a védőt, kiemelve, hogy még mindig sokat vár tőle a legmagasabb szinten.

Ha Maguire aláírja az új szerződését, az azt jelentené, hogy legalább kilenc évet tölt el a klubnál a 2019-es, 80 millió fontos átigazolása óta.


Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Üdvözlünk a Goal.comon! A Goal.com a világ egyik legismertebb futballoldala, ahol egy helyen megtalálod a legfrissebb futballhíreket, átigazolási híreket, mérkőzésbeszámolókat és minden fontos történést a nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com napi szinten közöl futballhíreket a legnagyobb bajnokságokról és klubokról, valamint részletesen beszámol a topjátékosok teljesítményéről és a futballvilág legfontosabb eseményeiről. Oldalunk folyamatosan követi a Premier League, a Bajnokok Ligája, a La Liga, a Serie A, a Bundesliga és az NB I legfontosabb mérkőzéseit, eredményeit és futballhíreit. Kiemelten foglalkozunk a világ legismertebb klubjaival, köztük a Real Madrid, a Barcelona, a Manchester United, az Arsenal, a Chelsea, a Bayern München, a Borussia Dortmund, az Atlético Madrid, a Juventus, az AC Milan, az Inter, a Liverpool, az RB Leipzig, a Tottenham, a Paris Saint-Germain, az AEK Athén és a Manchester City csapataival. A Goal.com rendszeresen beszámol a futballvilág legnagyobb sztárjainak teljesítményéről és a velük kapcsolatos futballhírekről is. Oldalunkon megtalálod többek között Vinícius Júnior, Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Szalah, Erling Haaland, Kylian Mbappé,Luka Modric, Rodri, Martin Odegaard, Viktor Gyökeres, Ousmane Dembélé, Vitinha, Jude Bellingham, Harry Kane, Declan Rice, Lamine Yamal,Gavi, Pedri, Robert Lewandowski,Raphinha, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Achraf Hakimi, Antonio Rüdiger, Bukayo Saka és Cole Palmer legfrissebb híreit és teljesítményét. A Goal.com kiemelten foglalkozik az átigazolási hírekkel és az átigazolási piac legfontosabb fejleményeivel is. Nálunk megtalálod a legfrissebb játékos-átigazolásokat, klubhíreket, edzői nyilatkozatokat, mérkőzés-összefoglalókat és gólokat, valamint minden fontos futballhírt a hazai és nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com külön figyelmet fordít a magyar labdarúgókra és a magyar válogatott szereplésére is. Napi szinten beszámolunk Szoboszlai Dominik, Sallai Roland, Kerkez Milos, Schäfer András, Szalai Attila,Gulácsi Péter, Willi Orbán, Pécsi Ármin, Bolla Bendegúz,Gruber Zsombor, Dárdai Pál, Dárdai Bence, Dibusz Dénes, Tóth Alex és Varga Barnabás teljesítményéről, valamint a magyar futball legfontosabb híreiről. A Goal.com futballhírei folyamatosan követik a rangadókat, rekordokat, sérüléseket, átigazolásokat és minden olyan eseményt, amely meghatározza a nemzetközi labdarúgás és a topbajnokságok küzdelmeit.
Hirdetés