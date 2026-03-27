Horváth Róbert Gábor

Tuchel döntései mögött kemény verseny áll: Alexander-Arnold kiszorult, mások bizonyíthatnak Uruguay ellen

Anglia vs Uruguay
Anglia
Uruguay
Barátságos mérkőzések 1
T. Alexander-Arnold
T. Tuchel
H. Maguire
P. Foden
M. Rashford
C. Palmer
K. Mainoo

Thomas Tuchel az angol labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya nemcsak Trent Alexander-Arnold mellőzésével keltett feltűnést, hanem azzal is, hogy kifejezetten kiélezett versenyhelyzetet teremtett a válogatottnál a világbajnokság előtt.

A kapitány döntése Alexander-Arnold kihagyásáról továbbra is az egyik legnagyobb visszhangot kiváltó lépés. Tuchel elismerte, hogy a Real Madrid védője akár kaphatott volna még egy esélyt, de az általa kialakított, nagy intenzitásra épülő játékrendszerbe jelenleg jobban illeszkednek mások. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a játékos továbbra sincs „kizárva”, és figyelemmel kíséri a teljesítményét.

Két meccs, egy keret – és rengeteg kérdőjel

Az angolok március végén Uruguay és Japán ellen készülnek a világbajnpkságra. Tuchel szokatlan módon egy 35 fős, megosztott kerettel dolgozik a két találkozón. Uruguay ellen elsősorban azoknak a futballistáknak ad lehetőséget, akik még harcban állnak a végleges, vb-re uztazó keretbe kerülésért.

A legnagyobb nevek – többek között a kulcsjátékosok egy része – csak a Japán elleni meccsre csatlakoznak, így pénteken számos „peremember” kap bizonyítási lehetőséget.

Maguire visszatérne, Mainoo és Foden bizonyítana

A találkozó egyik érdekes kérdése, hogy Harry Maguire képes-e visszaverekedni magát a keretbe. A védő hosszabb kihagyás után kapott újra meghívót, és tapasztalatával fontos alternatíva lehet a védelem tengelyében.

A középpályán Kobbie Mainoo és James Garner is komoly esélyt kap arra, hogy meggyőzze a szakmai stábot, miközben támadásban olyan játékosok is reflektorfénybe kerülnek, mint Phil Foden, Marcus Rashford vagy Cole Palmer.

Tuchel gyakorlatilag „belső versenyt” hozott létre: minden poszton több játékos küzd egymással a helyekért, és a döntéseket közvetlenül a mérkőzéseken nyújtott teljesítmény alapján hozza meg.

Kíméletlen szűkítés jön

A kapitány már előre jelezte, hogy az Uruguay elleni mérkőzés után több játékostól is elbúcsúzik, és a keret jelentősen szűkül majd a világbajnokság előtt.

Ez azt jelenti, hogy a mostani találkozók nem egyszerű felkészülési meccsek, hanem konkrét „vizsgahelyzetek” a játékosok számára: aki él a lehetőséggel, közelebb kerül a tornához, aki nem, könnyen kikerülhet a számításból.

Ajtó még nincs bezárva

Bár Alexander-Arnold kimaradása erős üzenet, Tuchel világossá tette: a végső döntések még nem születtek meg.

A kapitány filozófiája jelenleg egyértelmű, hiszen nem nevekben, hanem rendszerben gondolkodik, ahol azok kapnak helyet, akik a legjobban illeszkednek az intenzív, dinamikus futballhoz, amit az angol válogatottól látni szeretne.

