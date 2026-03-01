Bajban a Manchester City? Guardiola nyugtalanító választ adott Haaland állapotával kapcsolatban

Hat meccses győzelmi sorozatot épített az utóbbi időben a Manchester City, és mindössze két pont választja el a tabellán a Premier League-t vezető Arsenaltól Pep Guardiola csapatát. A sikerek egyik legfőbb letéteményese a norvég Erling Haaland, aki 22 góllal vezeti az angol élvonal góllövőlistáját, és nagyban függ tőle a Manchester City teljesítménye.

Éppen ezért volt váratlan Haaland keretből való kimaradása a Leeds United elleni bajnoki meccs előtt, és hiába nyert nélküle is a City, a norvég csatár sérülése nagyban megváltoztathatja a manchesteri kékek esélyeit a különböző sorozatokban.

A csapat vezetőedzője, Pep Guardiola a mérkőzés utáni sajtótájékoztatóján nem tudta pontosan megmondani, mennyit lesz kénytelen nélkülöznie norvég sztárját a City-nek. A spanyol szakember szerint “kis sérülésről” van szó Haaland esetében, aki a csütörtöki edzésen dőlt ki a sorból.

Rendkívül sűrű időszak vár a Manchester City-re márciusban, három hét leforgása alatt hat meccset játszik a csapat négy különböző sorozatban, így Haaland kidőlése ebben az időszakban kritikus lehet a City szezonjának szempontjából. A csapat a bajnokságban játszik a Nottingham Forest és a West Ham ellen, az FA Kupában pedig a Newcastle-lel csap össze a klub. A BL nyolcaddöntőjében csúcsrangadó vár Bernardo Silváékra a Real Madriddal szemben (ahol Mbappé játéka kérdéses), a hónap utolsó meccsén pedig a Ligakupa döntőjében érdekelt a csapat a bajnoki rivális Arsenal ellen.

Forrás: Sky Sports





