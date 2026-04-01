Itt az új világranglista! Váratlan helyen tűnt fel a magyar válogatott!

A FIFA a vb-pótselejtezők zárultával frissítette a rangsort, amelyen a franciák a harmadik helyről kerültek az élre, megelőzve az Európa-bajnok spanyolokat és a vb-címvédő argentinokat. A vb-re pótselejtezőn kijutott svédek és csehek kerültek a magyar nemzeti együttes elé, míg a skótok mögé.

A magyarok ebben a periódusban a 47. görögökkel 0-0-s döntetlent játszottak, az 58. szlovéneket pedig 1-0-ra legyőzték.

A válogatott legközelebb június 5-én a 73. finneket a Puskás Arénában, majd négy nappal később a 110. Kazahsztánt Debrecenben fogadja. Az őszi Nemzetek Ligájában a 32. Ukrajna, a 70. Észak-Írország és a 72. Georgia lesz Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványainak ellenfele.

FIFA-ranglista (zárójelben az előző helyezés):

1. (3.) Franciaország 1877,32 pont

2. (1.) Spanyolország 1876,40

3. (2.) Argentína 1874,81

4. (4.) Anglia 1825,97

5. (6.) Portugália 1763,83

6. (5.) Brazília 1761,16

7. (7.) Hollandia 1757,87

8. (8.) Marokkó 1755,87

9. (9.) Belgium 1734,71

10. (10.) Németország 1730,37

...42. (41.) MAGYARORSZÁG 1500,58

