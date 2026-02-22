A Liverpool szakvezetője elárulta, mennyire súlyos Wirtz sérülése

Bizakodóan nyilatkozott Arne Slot Florian Wirtz állapotáról, miután a német válogatott középpályás hátprobléma miatt kihagyta a Liverpool vasárnapi, Nottingham Forest elleni 1–0-s győzelmét.

Florian Wirtz eredetileg a kezdőcsapatban kapott helyet, ám a bemelegítés során kellemetlenséget érzett a hátában, ezért közvetlenül a kezdés előtt változtatni kellett a kezdőcsapaton, a helyére Curtis Jones került.

A holland szakvezető a mérkőzés után hangsúlyozta: nem tartanak súlyos sérüléstől.

„A bemelegítésnél érezte a hátát. Nem gondoljuk, hogy súlyos a probléma. Nem volt százszázalékos állapotban, így nem kockáztathattuk a játékát” – fogalmazott a holland vezetőedző.

A szakember hozzátette: Wirtz már fél év Premier League-tapasztalattal a háta mögött pontosan tudja, hogy Angliában csak teljes erőbedobással lehet pályára lépni.

„Hat hónap után ebben a bajnokságban már tudja, hogy bármilyen jó is valaki a labdával, itt százszázalékos állapot kell. Reméljük, jövő héten már velünk lesz” – mondta Slot.

Mint megírtuk, a Pool az utolsó utáni másodpercben csikarta ki a győzelmet a Nottingham otthonában, a három pont begyűjtéséhez pedig Szoboszlai villanása is kellett.

