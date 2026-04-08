"Ő teszi a legtöbbet a csapatért" - Steven Gerrard megvédte Szoboszlai Dominikot

Mint ismert, a Liverpool súlyos, 4-0-ás pofonba szaladt bele a Manchester City ellen az FA-kupa negyeddöntőjében, mely után Szoboszlai Dominik és Virgil van Dijk is kritikusan fogalmazott a Vörösökkel szemben.

A magyar válogatott csapatkapitánya elmondta, ha továbbra is úgy játszik a Liverpool, ahogy tette azt a City ellen, lemondhatnak a BL-indulásról. A meccs után ráadásul a szurkolókkal is összetűzésbe került, Arne Slot pedig elmondta, elbeszélget Szoboszlai Dominikkal.

Virgil van Dijk sem volt kíméletesebb csapatával, a holland csapatkapitány úgy érezte, a csapat feladta egy idő után a találkozót, amely mentalitás elfogadhatatlan számára. Honfitársa és edzője, Arne Slot és a liverpooli legenda, John Aldridge is keményen beleszállt a két kritikus játékosba, a Vörösök ikonja, Steven Gerrard viszont most bevédte mindkét játékost.

"Ő teszi a legtöbbet a csapatért"

Gerrard a TNT Sports kamerái előtt mondta el a véleményét az esetről:

"Nem értek egyet a kritikákkal, mert megvolt az erőfeszítés, egyszerűen a jobb csapat nyert. Néha elragadnak az érzelmek egy-egy ilyen meccs után, és kiragadják a a szavaidat kontextus nélkül. Szoboszlait nem lehet hibáztatni, ő a Liverpool egyik legjobb játékosa ebben a szezonban, és ő teszi a legtöbbet a csapatért. Ugyanez igaz van Dijkra is. De itt a lehetőség a visszavágásra, és nincs is jobb hely erre, mint a PSG ellen".

Egyelőre nem sikerült visszavágni a Liverpoolnak, a Paris Saint-Germain 1-0-ra vezet a félidőben.

