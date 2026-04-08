A Liverpool Echo még csütörtökön kérdezte Szoboszlai Dominikot Mohamed Szalahról egy Football For Change nevű jótékonysági eseményen – szúrta ki a Csakfoci. A magyar válogatott csapatkapitánya először arról mesélt, hogy mekkora hatással volt a nyáron távozó szélső a Liverpoolra és rá.

"A számok, illetve az, amit a pályán mutatott, magukért beszélnek. Ő minden idők egyik legjobbja. És ezt nemcsak a Liverpoolra értem, hanem az egész világon. Boldog vagyok, hogy olyan szerencsés lehetek, hogy együtt játszhattam vele, és különösen örülök, hogy a barátjának mondhatom magam. Talán tudjátok, hogy nagyon közel állok hozzá" – állította Szoboszlai.

Ezután pedig kitért arra is, hogy bár egyiptomi sztár az idény végezetével biztosan búcsút int az Anfieldnek, ez meg sem látszik a mentalitásán.

Sokat beszélgettünk arról, mi történik majd a jövőben – Mo [Mohamed Szalah – a szerk.] felnőtt ember, aki meghozta a saját döntését. Elég profi ahhoz, mindenhez ennek megfelelően álljon hozzá, és elképesztő lenne, ha trófeával zárnánk ezt a szezont. Minden tréningen példát mutat, az újaknak, a régieknek, mindenkinek. Megmutatja, hogyan legyünk jobb játékosok és jobb emberek"

– vélekedett a magyar futballista, aki végül honfitársáról és csapattársáról, Kerkez Milosról szintén szót ejtett.

"Mo az egyik legjobb barátom a csapatból, állandóan együtt vagyok vele és Milossal, így hármasban. Milos a kistestvérem, Mo pedig a nagy" – zárta.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.