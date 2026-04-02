Szoboszlai rossz hírt, Pécsi Ármin jót kapott Slottól, eközben Szalah mindent felülírhat!

Szalah izomsérülés miatt kihagyta a Brighton elleni bajnoki mérkőzést, és végül az egyiptomi válogatott összetartására sem utazott el. Chiesa ugyan elutazott az olasz válogatotthoz, azonban mivel nem volt megfelelő fizikai állapotban, így Gennaro Gattuso visszaküldte Liverpoolba.

Szoboszlai ismét jobbhátvéd lesz a Manchester City ellen?

Jeremie Frimpong állapotát még vizsgálják, miután a holland jobbhátvédet sérülés miatt 13 perc után le kellett cserélni Ecuador ellen. Ha Frimpong nem épül fel a Manchester City elleni rangadóig, akkor szinte biztos, hogy – az idényben már sokadszor – kényszerűségből Szoboszlai Dominik fog játszani a védelem jobb oldalán.

Arne Slot azt is elárulta, hogy Alisson Becker továbbra sem bevethető, így valószínűleg Giorgi Mamardashvili védi majd a Liverpool kapuját.

Így Pécsi Ármin is felkerül az első csapathoz

Amikor legutóbb, szeptember végén megsérült Alisson, Pécsi Ármin azonnal az első csapattal kezdett edzeni, és a Liverpool minden meccsére elutazott – a Bajnokok Ligája-találkozók kivételével –, akkor is, ha végül nem nevezték a keretbe.

Arne Slot döntése egyáltalán nem rendhagyó: a Premier League-csapatok a mérkőzések előtt általában három kapussal melegítenek, ám a meccskeretbe többnyire csak kettőt neveznek, hogy több mezőnyjátékos férjen fel a kispadra.

Úgy tudjuk, Pécsi Ármin stabil teljesítményt nyújt a Liverpool U21-es (Premier League 2-es) csapatában, ezért amíg Alisson nem tér vissza, ismét az első kerettel készül, és szinte borítékolható, hogy a brazil kapus felépülésig minden bajnokin ott lesz a bemelegítésnél, és idővel akár a kispadra is odakerülhet.

Slot Szalah sérülésére is kitért

Amikor a Liverpool hivatalos oldala szerdán arról kérdezte Slotot, mennyire van közel Salah a visszatéréshez, így válaszolt:

– Közel van, nagyon közel.

– Ez is jól mutatja, mitől különleges játékos. Amikor megsérült, volt egy olyan érzésem, hogy talán nem lesz bevethető a City ellen. De Mo rám nézett, és azt mondta: „Szerintem ott leszek a City ellen.”

– Rengeteget foglalkozik a testére, vigyáz rá, ezért tud ilyen gyorsan regenerálódni. Holnap már újra a csapattal fog edzeni, és ha minden jól alakul, ott lehet velünk a City ellen.

Slot Frimpong sérüléséről is mondott pár szót

Slot így folytatta:

– A holland válogatott orvosa szerint Frimpong lecserélése inkább elővigyázatossági okokból történt, de ma még további vizsgálatok várnak rá.

– Alisson egy ideig még biztosan nem lesz bevethető. Federico pedig valóban visszatért a válogatottól, ahol nem lépett pályára, viszont ma már velünk edzett, holnap is edzeni fog, így a hétvégi meccsen rendelkezésre állhat

– zárta gondolatait a Liverpool holland vezetőedzője.

Frissítés! (16:45)

Pécsi Ármin csütörtökön együtt készült a Liverpool felnött csapatával, a magyar játékos szombaton ott lehet a Manchester City elleni rangadón.

