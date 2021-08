A PSG 10 játékosától is megválna Messi miatt

Messi közel a PSG-hez, de a Financial Fair Play még bekavarhat.

Lionel Messi 21 év után a múlthéten elhagyta Barcelonát, ezt a játékos vasárnap hivatalosan is bejelentette a klub által szervezett sajtótájékoztatón. De az élet nem áll meg, Messinek is játszania kell valahol. Az argentin egyetlen komoly kérője a PSG, a L'Equipe információ szerint a játékos képviselői és a klub szinte mindenben megegyeztek, már csak az utolsó részleteket kell tisztázni. A mai napon úgy volt, hogy a játékos orvosi vizsgálatra megy a francia fővárosba, hogy utána aláírhassa a szerződését, azonban a világsztár egyelőre nem utazott el, otthon tartózkodik. A Sky Sports Italia újságírója, Fabrizio Romano szerint tegnap Messiék megkapták a PSG ajánlatát, és jelenleg a játékos édesapja – aki egyben ügynöke is – a PSG illetékeseivel tárgyal a további részletekről. A hatszoros aranylabdás csak akkor fog elutazni Párizsba, ha már mindenben megegyeztek.

A PSG azonban bajban lehet, mivel Messi 25 millió eurós fizetésével megsérthetik a Financial Fair Play szabályait. Az FFP megsértése komoly pénzbüntetésekkel, sőt extrém esetben akár több éves BL eltiltással járhat, ezért a párizsiak igyekeznek komolyan venni a szabályokat, és egy elég szokatlan tervet eszeltek ki, hogy elkerüljék a szankciókat.

A Daily Mail úgy tudja, hogy a PSG több játékosától is megválna annak érdekében, hogy Messit le tudja igazolni. A franciáktól távozhat többek között Abdou Diallo, Thilo Kehrer, Idrissa Gueye és Rafinha is, de Mauro Icardi és Ander Herrera jövője is kérdéses lehet, bár korábban mindketten elmondták, hogy maradni szeretnének.

