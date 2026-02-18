Goal.com
Felfüggesztéssel sújtják a VAR-játékvezetőt a Girona-Barcelona mérkőzés után

Tovább gyűrűzik a FC Barcelona vereségének utóélete: a La Liga legutóbbi fordulójában, a Girona FC elleni találkozón dolgozó VAR-játékvezetőt a Spanyol Szövetség technikai bizottsága (CTA) várhatóan határozatlan időre felfüggeszti.

Az AS értesülései szerint a montilivi mérkőzés videóbírója, David Gálvez Rascón nem avatkozott közbe akkor, amikor a hajrában – a katalánok szerint – szabálytalanság előzte meg Fran Beltrán győztes gólját. A CTA keddi ülésén arra jutott, hogy a VAR-nak jeleznie kellett volna a játékvezető felé a Jules Koundé elleni szabálytalanságot.

Az esetnél a Girona játékosa, Claudio Echeverri rálépett Koundé lábára – az argentin futballista a történtek után el is ismerte az érintkezést.

„Igen, ráléptem Koundé lábára, de nagy sebességgel futottam, nem volt szándékos” – mondta az El Chiringuito című műsorban. Hozzátette: „Ha a játékvezető szabálytalanságot ítél, megértettem volna.”

A CTA álláspontja szerint a videóbíró közreműködése indokolt lett volna, így Gálvez Rascón felfüggesztése gyakorlatilag eldöntött.

Nem ez az egyetlen fegyelmi döntés a hét elején. Az AS beszámolója szerint Daniel Jesús Trujillo, aki a Real Madrid–Real Sociedad bajnokin dolgozott, szintén szankcióra számíthat.

A játékvezetői csapat tagjaként részt vett abban a döntésben, amikor a madridiak második tizenegyesüket is megkapták, miután a játékvezető szabálytalanságot ítélt Vinícius Júnior ellen. A CTA szerint az eset „nehezen értelmezhető” szituáció volt, ezért a vezetőbírót ki kellett volna hívni videós visszanézésre.

Trujillót a következő mérkőzésén segéd-VAR szerepkörbe sorolják vissza, ami egyértelmű jelzés a testület részéről a hibás döntés miatt.

A spanyol élvonalban tehát ismét reflektorfénybe kerültek a játékvezetői ítéletek, és úgy tűnik, a szövetség ezúttal sem hagyja következmények nélkül a vitatott eseteket.

