Hansi Flick inkább nem is nyilatkozott a játékvezetésről a Girona elleni mérkőzés után

Amint arról a GOAL is beszámolt, a Barcelona meglepetésre 2-1-re kikapott a Girona otthonában a La Liga 24. fordulójának zárómérkőzésén.
A Barcelona vezetőedzője, Hansi Flick láthatóan elégedetlen volt a játékvezető ténykedésével, és a hármas sípszót követően vélhetően több vitatott szituációra is magyarázatot kért, amikor odament Soto Grado sípmesterhez.
A kérdéses esetek egyike volt az, amikor a Girona második góljánál Joules Kounde gyanús körülmények között került a földre. A tizenhatos előterében fekvő francia védő mellől volt eredményes Fran Beltrán, aki azzal a találattal eldöntötte a három pont sorsát.
A spanyol DAZN riportere is erről a jelenetről faggatta volna a vendégek német szakemberét, aki azonban feldúltan visszakérdezett:
"Szerinted szabálytalanság történt vagy sem?"
A riporter némi hezitálás után leszögezte, hogy ő azért van itt, hogy kérdezzen. Flick erre lezárta a rövid interjút.
"Akkor nincs véleményed? Rendben, akkor nekem sincs"
- zárta a katalánok mestere, aki nem csoda, hogy feldúlt volt, hiszen ezzel a vereséggel csapata visszacsúszott a tabella második helyére. 24 kör után a 60 pontos Real Madrid vezeti a La Ligát.
Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.
A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is!