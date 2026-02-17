Goal.com
Hansi Flick inkább nem is nyilatkozott a játékvezetésről a Girona elleni mérkőzés után

A német mester a riporterrel sem volt kibékülve a 2-1-es vereséget követően.

Amint arról a GOAL is beszámolt, a Barcelona meglepetésre 2-1-re kikapott a Girona otthonában a La Liga 24. fordulójának zárómérkőzésén. 

A Barcelona vezetőedzője, Hansi Flick láthatóan elégedetlen volt a játékvezető ténykedésével, és a hármas sípszót követően vélhetően több vitatott szituációra is magyarázatot kért, amikor odament Soto Grado sípmesterhez.

A kérdéses esetek egyike volt az, amikor a Girona második góljánál Joules Kounde gyanús körülmények között került a földre. A tizenhatos előterében fekvő francia védő mellől volt eredményes Fran Beltrán, aki azzal a találattal eldöntötte a három pont sorsát. 

A spanyol DAZN riportere is erről a jelenetről faggatta volna a vendégek német szakemberét, aki azonban feldúltan visszakérdezett: 

"Szerinted szabálytalanság történt vagy sem?"

A riporter némi hezitálás után leszögezte, hogy ő azért van itt, hogy kérdezzen. Flick erre lezárta a rövid interjút. 

"Akkor nincs véleményed? Rendben, akkor nekem sincs" 

- zárta a katalánok mestere, aki nem csoda, hogy feldúlt volt, hiszen ezzel a vereséggel csapata visszacsúszott a tabella második helyére. 24 kör után a 60 pontos Real Madrid vezeti a La Ligát. 

