Raphinha keményen kritizálta a játékvezetést a Girona elleni vereséget követően

A Barcelona 2-1-es meglepetésvereséget szenvedett a Girona ellen, és a mérkőzés utáni hullámok messze túlmutattak az eredményen. Hansi Flick csapata elveszítette a fontos vezetést, és a Real Madrid elé csúszott a La Liga tabelláján, de a meccs utáni vita középpontjában Fran Beltran vitatott győztes gólja áll. A Barcelona öltözőjében forr a hangulat: a játékosok és stábtagok szerintük rendszeres bírói elfogultság áldozatai.

A katalán derbi a címért folyó küzdelem kulcspillanataként ígérkezett, ám a vendégek számára csak frusztrációt hozott. Barcelona uralta a meccset Pau Cubarsi gólját követően, de a második félidő káoszba fordult. A fordulópont a 86. percben következett, amikor Fran Beltran megszerezte a vezetést a Girona számára. A Barcelona játékosai azonnal a játékvezető, Cesar Soto Grado köré gyűltek, azt állítva, hogy Claudio Echeverri rálépett Jules Kounde lábára a gól előtti helyzetben.

A heves tiltakozás és a játékra gyakorolt egyértelmű hatás ellenére a gól érintetlen maradt, VAR-hoz sem mentek. A döntés feldühítette a Barcelona padját, a játékosok pedig láthatóan demoralizáltak voltak. Egy, a Flick által vezetett szezonban eddig majdnem tökéletesen teljesítő csapat számára a bukás inkább külső tényezők következményének tűnt, mint taktikai hibának, ami hetekig tartó bírói kritikát vetített előre a spanyol élvonalban.

A mérkőzés után Hansi Flick próbálta megőrizni a professzionális megjelenést, bár nem tudta palástolni a hitetlenkedését. Kritikát fogalmazott meg a csapat védekezése és „nyitott” középpályája kapcsán, majd újságíróknak címezve szinte ironikusan jegyezte:

"Mi a véleményetek? Fault, ugye? Nem kell többet mondani."

Azonban a brazil szélső, Raphinha jóval kevésbé visszafogott volt. Instagramon írta ki érzéseit a bírói helyzetről:

"Rengeteg dolgot kell javítanunk, de nem csak nekünk. Nagyon bonyolult, ha a szabályok mindig változnak, akár a javunkra, akár ellenünk, de ha mindenki ellen kell játszanunk a győzelemért, hát legyen… Megcsináljuk."

