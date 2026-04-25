Mbappé megsérült 100. madridi meccsén, veszélyben a világbajnoksága?

A 100. madridi mérkőzésén lépett pályára Mbappé az 1-1-es döntetlennel véget érő bajnoki meccsen, és a 81. percében jelezte a kispadnak, hogy cserére lesz szüksége. A francia támadó nem is ült le a kispadra a csere után, hanem egyből az öltözőbe sietett, helyére Gonzalo García állt be. Hírek szerint a korai orvosi vizsgálatok a játékos bal combhajlítójában állapított meg sérülést.

Arbeloa és Deschamps foghatja a fejét

Mbappé elvesztése tovább növeli a nyomást Álvaro Arbeloa vezetőedzőn, akinek a csapata immár nyolc pontra szakadt le a listavezető Barcelonától. Az ESPN szerint izomproblémáról van szó a francia csatár esetében, így akár hosszabb rehabilitációs időszak várhat Mbappéra. Amikor Arbeloát a játékos állapotáról kérdezték, a tréner szűkszavúan és feszülten nyilatkozott:

”Fogalmam sincs, mi a helyzet Mbappéval. Kisebb fájdalmat érzett. Meglátjuk, hogyan alakul az állapota a következő napokban”.

A sérülés a francia válogatottnál is komoly aggodalomra adhat okot, miközben gőzerővel készülnek az amerikai kontinensen rendezendő világbajnokságra. A zsinórban harmadik vb-döntőjére hajtó nemzet vezéreként Mbappé erőnléte kulcsfontosságú a június 16-i, Szenegál elleni nyitómeccs előtt.

Korábban beszámoltunk róla, a Real Madridnál a játékvezetéssel sem voltak megelégedve a Betis elleni bajnokin, többek között Arbeloa és a klub hivatalos TV-csatornája is nekiment a játékvezetésnek.

Forrás: GOAL

