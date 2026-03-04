Kiderült, mennyire súlyos Kylian Mbappé sérülése

Az olasz átigazolási guru a francia L’Equipe-re hivatkozozva azt írja, hogy a francia támadó térdét szerencsére nem kell megműteni, elég csak pihentetni.

Hol sérült meg Mbappé térde?

A beszámoló szerint Mbappé bal hátsó keresztszalagjával adódtak problémák, a legutóbbi orvosi vizsgálatok szerencsére csak térd ficamot állapítottak meg, így ha a világbajnok támadó megfelelően tudja pihentetni a térdét, akkor a térde magától regenerálódik, nincs szükség orvosi beavatkozásra.

Mikor térhet vissza Mbappé?

Korábban arról szóltak a hírek, hogy Mbappé biztosan kihagyja a Real Madrid hétvégi bajnokiját, és az azt követő Manchester City elleni odavágót. Így Mbappét legalább még egy másfél hétig biztosan nem láthatjuk majd a pályán.

Mbappé legutóbb február 21-én, az Osasuna elleni bajnokin lépett pályára, kihagyta a Benfica elleni BL-visszavágót és a Getafe elleni hétfői bajnokit is.





Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.