A felcsútiak a visszafogott szezonkezdés után az év végére magukra találtak és eredményes futballt játszanak. Utóbbi négy mérkőzésükből hármat megnyertek, köztük az akkori éllovas Debrecen ellenit is, az egyetlen vereségüket pedig a Ferencvárostól szenvedték el 2-1-re, nagy csata végén.
A két együttes a mostani szezonban másodszor küzd meg egymással, az első meccsükről pedig egyértelműen a győrieknek vannak szebb emlékeik, mivel Felcsúton tudtak nyerni 2-0-ra.
Az Európa-ligában parádésan menetelő Ferencváros a bajnokságban rendkívül hullámzóan teljesít, és ugyan az elmúlt hetekben úgy tűnt, a Fizz Ligában is megtalálta a győztes utat, az előző körben hazai pályán kikapott a Debrecentől és visszacsúszott a második helyre. A héten szerződést hosszabbító vezetőedző, Robbie Keane csapata viszont csupán egy ponttal van lemaradva a Győrtől és nem elképzelhetetlen, hogy az élen telelhet majd, amihez pénteken, Miskolcon mindenképpen nyernie kell. A DVTK az előző héten kikapott a Puskástól és visszacsúszott a tizedik helyre, az FTC ellen pedig bravúrnak számítana a pontszerzése, viszont nem példa nélkülinek, mivel szeptemberben a Groupama Arénában 2-2-es döntetlent ért el.A Győrrel szemben ugyancsak egy pont hátránnyal álló, harmadik Debrecen a forduló zárómeccsét játssza vasárnap hazai pályán a hatodik Kisvárdával, mely három kör óta nyeretlen, viszont idegenben is képes bravúrokra. A hajdúságiak utóbbi négy találkozójukon kilenc pontot szereztek és a saját stadionjukban egyértelműen esélyesek a sikerre, ráadásul a szabolcsi csapatot szeptemberben idegenben tudták legyőzni 1-0-ra.
A Magyar Kupa-címvédő, negyedik Paks a novembert két vereséggel zárta, a decembert viszont két sikerrel nyitotta és minden esélye megvan arra, hogy győzelemmel zárja az esztendőt, mivel az utóbbi három fordulóban pontot sem szerző, utolsó előtti Nyíregyházát fogadja szombaton délután.
A forduló hatodik összecsapásán a kilencedik Újpest fogadja a sereghajtó Kazincbarcikát, mely október vége óta egyetlen pontot gyűjtött csupán.
Fizz Liga, 18. forduló:
péntek:
Diósgyőri VTK-Ferencvárosi TC 20.00
szombat:
Zalaegerszegi TE FC-MTK Budapest 13.00
Paksi FC-Nyíregyháza Spartacus FC 15.30
ETO FC-Puskás Akadémia FC 18.00
vasárnap:
Újpest FC-Kolorcity Kazincbarcika SC 15.00Debreceni VSC-Kisvárda Master Good 17.30
