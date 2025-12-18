PAFC - ETONemzeti Sport
A DVTK tréfálná meg a Fradit, a Puskás az éllovast: forró hétvége dönt arról, ki karácsonyozhat a tabella élén

Az éllovas Győr kifejezetten nehéznek ígérkező mérkőzéssel zárja az évet, az ötödik Puskás Akadémiát látja vendégül a labdarúgó Fizz Liga idei utolsó, 18. fordulójában, míg a címvédő Ferencváros a Diósgyőr otthonában szerepel.

A győriek remek formában várják a szombati összecsapást, ugyanis az utóbbi négy bajnoki meccsüket megnyerték, igaz, valamennyit alsóházi csapatok ellen. Az MTK, a sereghajtó Kazincbarcika - mellyel négy napon belül kétszer játszottak - és az utolsó előtti Nyíregyháza jelenlegi formája alapján egyértelműen gyengébbnek nevezhető a Puskás Akadémiánál.

A felcsútiak a visszafogott szezonkezdés után az év végére magukra találtak és eredményes futballt játszanak. Utóbbi négy mérkőzésükből hármat megnyertek, köztük az akkori éllovas Debrecen ellenit is, az egyetlen vereségüket pedig a Ferencvárostól szenvedték el 2-1-re, nagy csata végén.

A két együttes a mostani szezonban másodszor küzd meg egymással, az első meccsükről pedig egyértelműen a győrieknek vannak szebb emlékeik, mivel Felcsúton tudtak nyerni 2-0-ra.

Az Európa-ligában parádésan menetelő Ferencváros a bajnokságban rendkívül hullámzóan teljesít, és ugyan az elmúlt hetekben úgy tűnt, a Fizz Ligában is megtalálta a győztes utat, az előző körben hazai pályán kikapott a Debrecentől és visszacsúszott a második helyre. A héten szerződést hosszabbító vezetőedző, Robbie Keane csapata viszont csupán egy ponttal van lemaradva a Győrtől és nem elképzelhetetlen, hogy az élen telelhet majd, amihez pénteken, Miskolcon mindenképpen nyernie kell. A DVTK az előző héten kikapott a Puskástól és visszacsúszott a tizedik helyre, az FTC ellen pedig bravúrnak számítana a pontszerzése, viszont nem példa nélkülinek, mivel szeptemberben a Groupama Arénában 2-2-es döntetlent ért el.

A Győrrel szemben ugyancsak egy pont hátránnyal álló, harmadik Debrecen a forduló zárómeccsét játssza vasárnap hazai pályán a hatodik Kisvárdával, mely három kör óta nyeretlen, viszont idegenben is képes bravúrokra. A hajdúságiak utóbbi négy találkozójukon kilenc pontot szereztek és a saját stadionjukban egyértelműen esélyesek a sikerre, ráadásul a szabolcsi csapatot szeptemberben idegenben tudták legyőzni 1-0-ra.

A Magyar Kupa-címvédő, negyedik Paks a novembert két vereséggel zárta, a decembert viszont két sikerrel nyitotta és minden esélye megvan arra, hogy győzelemmel zárja az esztendőt, mivel az utóbbi három fordulóban pontot sem szerző, utolsó előtti Nyíregyházát fogadja szombaton délután.
A forduló hatodik összecsapásán a kilencedik Újpest fogadja a sereghajtó Kazincbarcikát, mely október vége óta egyetlen pontot gyűjtött csupán.

Fizz Liga, 18. forduló:

péntek:

Diósgyőri VTK-Ferencvárosi TC 20.00

szombat:

Zalaegerszegi TE FC-MTK Budapest 13.00

Paksi FC-Nyíregyháza Spartacus FC 15.30

ETO FC-Puskás Akadémia FC 18.00

vasárnap:

Újpest FC-Kolorcity Kazincbarcika SC 15.00

Debreceni VSC-Kisvárda Master Good 17.30

Forrás: MTI

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.

