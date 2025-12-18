A győriek remek formában várják a szombati összecsapást, ugyanis az utóbbi négy bajnoki meccsüket megnyerték, igaz, valamennyit alsóházi csapatok ellen. Az MTK, a sereghajtó Kazincbarcika - mellyel négy napon belül kétszer játszottak - és az utolsó előtti Nyíregyháza jelenlegi formája alapján egyértelműen gyengébbnek nevezhető a Puskás Akadémiánál.

A felcsútiak a visszafogott szezonkezdés után az év végére magukra találtak és eredményes futballt játszanak. Utóbbi négy mérkőzésükből hármat megnyertek, köztük az akkori éllovas Debrecen ellenit is, az egyetlen vereségüket pedig a Ferencvárostól szenvedték el 2-1-re, nagy csata végén.

A két együttes a mostani szezonban másodszor küzd meg egymással, az első meccsükről pedig egyértelműen a győrieknek vannak szebb emlékeik, mivel Felcsúton tudtak nyerni 2-0-ra.

Az Európa-ligában parádésan menetelő Ferencváros a bajnokságban rendkívül hullámzóan teljesít, és ugyan az elmúlt hetekben úgy tűnt, a Fizz Ligában is megtalálta a győztes utat, az előző körben hazai pályán kikapott a Debrecentől és visszacsúszott a második helyre. A héten szerződést hosszabbító vezetőedző, Robbie Keane csapata viszont csupán egy ponttal van lemaradva a Győrtől és nem elképzelhetetlen, hogy az élen telelhet majd, amihez pénteken, Miskolcon mindenképpen nyernie kell. A DVTK az előző héten kikapott a Puskástól és visszacsúszott a tizedik helyre, az FTC ellen pedig bravúrnak számítana a pontszerzése, viszont nem példa nélkülinek, mivel szeptemberben a Groupama Arénában 2-2-es döntetlent ért el.

A Győrrel szemben ugyancsak egy pont hátránnyal álló, harmadik Debrecen a forduló zárómeccsét játssza vasárnap hazai pályán a hatodik Kisvárdával, mely három kör óta nyeretlen, viszont idegenben is képes bravúrokra. A hajdúságiak utóbbi négy találkozójukon kilenc pontot szereztek és a saját stadionjukban egyértelműen esélyesek a sikerre, ráadásul a szabolcsi csapatot szeptemberben idegenben tudták legyőzni 1-0-ra.A Magyar Kupa-címvédő, negyedik Paks a novembert két vereséggel zárta, a decembert viszont két sikerrel nyitotta és minden esélye megvan arra, hogy győzelemmel zárja az esztendőt, mivel az utóbbi három fordulóban pontot sem szerző, utolsó előtti Nyíregyházát fogadja szombaton délután.A forduló hatodik összecsapásán a kilencedik Újpest fogadja a sereghajtó Kazincbarcikát, mely október vége óta egyetlen pontot gyűjtött csupán.

Fizz Liga, 18. forduló:

péntek:

Diósgyőri VTK-Ferencvárosi TC 20.00

szombat:

Zalaegerszegi TE FC-MTK Budapest 13.00

Paksi FC-Nyíregyháza Spartacus FC 15.30

ETO FC-Puskás Akadémia FC 18.00

vasárnap:

Újpest FC-Kolorcity Kazincbarcika SC 15.00

Debreceni VSC-Kisvárda Master Good 17.30

Forrás: MTI

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.