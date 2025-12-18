A Ferencváros utánpótláscsapatai szinte minden korosztályban dominálnak: az U17-es és az U15-ös együttes is veretlenül vezeti a bajnokságot, az U14-esek pedig mindössze egy ponttal lemaradva üldözik az éllovast. Palásthy Norbert szerint ez a siker a stabilitásnak köszönhető, hiszen a szakmai stáb kilencven százaléka már öt-hat éve együtt dolgozik a közös filozófia mentén.

A Lisztes-modell: Irány a topliga!

Az igazgató hangsúlyozta, hogy az akadémia és a felnőtt csapat között teljes a szimbiózis, Hajnal Tamás sportigazgatóval „egy rugóra jár az agyuk”. A cél nem csupán a bajnoki címek gyűjtése, hanem a játékosok piaci értékesítése a legmagasabb szinten. Palásthy ezzel kapcsolatban egy konkrét elnöki elvárást is megosztott:

„Kubatov Gábor elnök úr mondta nekem, amikor Lisztes Krisztiánt eladtuk a Frankfurtnak, hogy szeretné, ha ezt ötévente egyszer megcsinálnánk, és egy fiatalt topligába tudnánk eladni, ami óriási dolog lenne. Úgy gondolom, hogy öt éven belül lesz megint ilyen üzletünk.”

A Robbie Keane-faktor

A fiatalok integrációja már látható eredményeket hoz: Tóth Alex és Lisztes Krisztián után Madarász Ádám, Lakatos Csongor, Gólik Benjámin és Radnóti Dániel is a felnőtt keretnél bontogatja szárnyait. Amikor arról kérdezték az igazgatót, mit jelent az akadémiai növendékek számára, hogy az első csapat ír vezetőedzője, Robbie Keane bízik a fiatalokban, Palásthy Norbert kiemelte, hogy ez rendkívül sokat számít:

„Hatalmas gratuláció és köszönet jár neki azért, hogy támaszkodik az utánpótlásjátékosokra. Komoly elismerés és büszkeség számunkra, hogy egy korábbi világklasszis futballista bátran nyúl a fiatalokhoz, és azt látjuk, hogy az ő érájában azért sokkal több fiatal játékos kap szerepet, mint az elmúlt időszakban.”

Nem kell külföldre rohanni

Palásthy szerint a Fradi ma már olyan perspektívát kínál, ami miatt a tehetségeknek nem érdemes idő előtt külföldre igazolniuk. Mint mondta: „Ahhoz, hogy a legkiemelkedőbb szinten futballozz, minden adott a Ferencvárosban, hogy be lehessen kerülni a válogatottba, és adott esetben topligába lehessen igazolni.”

Az akadémia igazgatója hozzátette: a szakmai munka mellett kiemelt figyelmet fordítanak a mentális képzésre és a sportpszichológiára is, hogy a játékosok a pályán és a tanulmányaikban is megállják a helyüket, leküzdve az esetleges gátlásokat.

