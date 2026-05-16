A korábban az Ajax utánpótlásában nevelkedő, majd tavaly nyáron az AZ Alkmaarhoz szerződő Kovács Bendegúz valósággal berobbant a holland labdarúgásba. Ebben az idényben 14 mérkőzésen lépett pályára a holland másodosztályban, ahol nyolc alkalommal volt eredményes. Azóta a holland élvonalban is bemutatkozhatott az alkmaari csapatban Kovács, sőt, a Sahtar Donyeck elleni Konferencialiga-negyeddöntő visszavágóján egy gólpasszt is kiosztott a 2-2-re végződő mérkőzésen.

A fiatal magyar csatár teljesítménye pedig több, európai élcsapat érdeklődését is felkeltette. Gianluca Di Marzio szerint az olasz rekordbajnok Juventus mellett a Chelsea és az Ajax is élénken figyeli Kovács Bendegúzt.

Az AZ Alkmaar erre reagálva pedig azon dolgozik, hogy minél gyorsabban sikerüljön megegyeznie a 2007-ben született támadóval, akinek jelenleg 2028-ig szól a szerződése az alkmaariakkal.

Kovács remeklése nem csak topcsapatok figyelmét keltette fel, ugyanis bekerült Marco Rossi keretébe is a magyar válogatottban, és jó esély mutatkozik arra, hogy akár Finnország, akár Kazahsztán ellen bemutatkozhasson a nemzeti csapatban.

