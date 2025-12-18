A csakfoci.hu azt írja, több európai klub is érdeklődhet az Alkmaarban futballozó tehetséges játékos iránt, köztük a olasz rekordbajnok Juventus is. A 2008-as születésű támadó kiváló teljesítményt nyújt az U19-ek között, az ifjúsági Bajnokok Ligájában eddig négy mérkőzésen 4 gólt szerzett és kiosztott egy gólpasszt is, mellyel csapata legeredményesebbje a sorozatban.

Az olasz topcsapat mellett Angliából és Németországból is lehet érdeklődés, a jelenlegi Premier League 3. Aston Villa és a Bundesligában hatodik helyen álló Stuttgart is szívesen látná soraiban a tehetséges magyar csatárt.

A debreceni nevelésű játékos a bajnoki szezonban is kiválóan teljesít, tizenkét meccsen 13 találatnál jár, így nem meglepőek azok a hírek, miszerint akár egy nagyobb klub szerződtetné is őt.

