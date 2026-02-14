Távoli lövés, második hullámban érkezés és ollózás - így szerzett mesterhármast a 18 éves magyar légiós + VIDEÓ

2025 decembere óta már egyre több lehetőséget kap a holland másodosztályú AZ Alkmaar II-ben Kovács Bendegúz, amivel különösen élni tudott a péntek esti bajnoki mérkőzésen.

A 18 éves magyar csatárt a szünetben, 0-0-s állásnál állította be Frank Peereboom vezetőedző a TOP Oss elleni találkozón, majd a végeredmény 3-0 lett, mindhárom találatot Kovács szerezte.

A nyolcszoros magyar U19-es válogatott center négy perce volt a pályán, amikor először beköszönt, méghozzá egy életerős távoli bombából.

Ezt követően még tíz perc sem telt el, amikor az 58. minutumban megduplázta csapata előnyét. Ekkor a második hullámban érkezve pattant elé a labda, amit a kapuba továbbított.

Ezzel azonban nem volt vége Kovács remeklésének, a 68. percben egy akrobatikus mozdulattal, ollózásból vette be az ellenfél kapuját.

Amellett, hogy háromszor is megzörrentette a hálót, volt egy veszélyes átlövése is, amely nem sokkal ment fölé. Ennek tetejébe pedig egy gólpasszt szintén jegyezhetett volna, ám csapattársa elhibázta az általa kialakított ziccert.

Ez volt Kovács hatodik összecsapása a holland második vonalban, ezeken összesen négy gólt szerzett, holott csupán 142 percet töltött a pályán.

