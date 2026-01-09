Kompany újítása a Bayernben: pénzbírság helyett 12 órás „büntetés”

Érdekes részleteket árult el a Bayern belső szabályairól Christoph Freund. A müncheniek vezetőedzője, Vincent Kompany, teljesen új megközelítést alkalmaz a fegyelmezésben – és ez bizony sok játékosnak fájóbb lehet, mint egy pénzbírság.

Míg korábban a késésekért és fegyelmezetlenségekért 1000–3000 eurós büntetések repkedtek (Julian Nagelsmann idejében), Kompany nem a pénztárcát célozza. A szabály egyszerű: aki késik, annak egy teljes napot kell eltöltenie az edzővel.

Ez azt jelenti, hogy az érintett játékosnak a tréner előtt kell megérkeznie a Säbener Straßéra, és csak egy perccel Kompany után hagyhatja el az edzőközpontot – ami akár egy 12 órás napot is jelent.

Freund szerint ez a módszer rendkívül hatékony:

„Egy ilyen hosszú nap sokszor jobban fáj, mint egy pénzbírság. Ráadásul több beszélgetés, mélyebb kapcsolat alakul ki.”

Nem csoda, hogy a Bayern játékosai most már nagyon pontosan figyelik az órát…

Forrás: Pannonbajor