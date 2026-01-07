Elnézést kér a Bayern München sztárja a Real Madriddal kapcsolatos nyilatkozata miatt

Kisebb vihart kavart a Bayern München háza táján Lennart Karl, miután egy interjúban a Real Madridot nevezte meg „álomklubjaként”. A mindössze 17 éves szélső kijelentése gyorsan eljutott a klub vezetőségéhez és a szurkolókhoz is, ám a történet hamar megnyugtató fordulatot vett: Karl bocsánatot kért, majd a pályán is válaszolt a kritikákra.

A fiatal támadó kedden két gólt szerzett a Red Bull Salzburg elleni, 5–0-ra megnyert felkészülési mérkőzésen, ezzel jelezve, hogy a körülötte kialakult felhajtás nem befolyásolja a teljesítményét. A Bayern sportigazgatója, Christoph Freund pedig igyekezett gyorsan lezárni az ügyet, és megvédeni tehetséges játékosát.

A botrányt az váltotta ki, hogy Karl egy korábbi nyilatkozatában nyíltan beszélt karrierterveiről, és megemlítette, hogy a jövőben akár el is hagyná a müncheni klubot – mindezt még azelőtt, hogy stabil helyet vívott volna ki magának az első csapatban. Freund azonban hangsúlyozta: nem elkötelezettségbeli problémáról, hanem fiatalos őszinteségről van szó.

„Ez egyszerűen Lenny. Aki ismeri, tudja, milyen” – mondta Freund az osztrák edzőmeccs után. „Ahogy futballozik, úgy beszél is: szívvel-lélekkel, minden szűrő nélkül. Úgy fogalmaz, mint egy 17 éves fiú. Azonnal belátta, hogy szerencsétlen volt a megfogalmazás, másnap bocsánatot kért, és megbeszéltük a dolgot.”

A sportigazgató kiemelte, hogy a Bayern rendkívül elégedett Karl fejlődésével, és a játékos jelenleg kifejezetten jól érzi magát Münchenben. A Real Madriddal kapcsolatos kijelentéseket inkább gyermekkori rajongásnak, semmint konkrét távozási szándéknak tulajdonítja.

„Azt mondta: egyáltalán nem úgy értette, ahogy lecsapódott. Nagyon jól érzi magát az FC Bayernnél, élvezi ezt az időszakot” – folytatta Freund. „Gyerekként volt egy próbajátéka a Real Madridnál, akkor az volt az álomklubja. Arra a kérdésre válaszolt, hogy a Bayern mellett melyik volt az álomcsapata. Ő 17 éves, boldog Münchenben – és mi is nagyon boldogok vagyunk, hogy velünk van.”

A Bayern vezetése tehát lezártnak tekinti az ügyet, Karl pedig teljesítményével bizonyíthatja, hogy a jelenben a müncheni klub sikerei állnak a fókuszában.