Úgy tűnik megtörtént az áttörés, hosszabbít kulcsemberével a Bayern München

Már csak hat hónap van hátra Dayot Upamecano jelenlegi szerződéséből, a Bayern München vezetősége pedig az elmúlt időszakban mindent megtett azért, hogy a francia válogatott védőt hosszú távon is a klubnál tartsa. Úgy tűnik, az erőfeszítések elérték céljukat.

A Bild értesülései szerint Upamecano készen áll arra, hogy meghosszabbítsa szerződését a német rekordbajnokkal. A játékos képviselői és a Bayern már megállapodtak a legfontosabb pénzügyi kérdésekben, a végleges aláírásra pedig rövid időn belül sor kerülhet.

A 27 éves középhátvéd az új megállapodás értelmében évi mintegy 20 millió eurót kereshet Münchenben, amivel a klub egyik legjobban fizetett játékosává válik. Tobi Altschäffl információi szerint a szerződés tartalmazni fog egy 65 millió eurós kivásárlási záradékot is, amely 2027-től lép életbe.

Upamecano iránt komoly érdeklődést mutatott a Paris Saint-Germain és a Real Madrid is, mindkét klub hajlandó lett volna teljesíteni a játékos bérigényeit. A francia védő azonban jól érzi magát Münchenben, és a Bayern projektjét részesíti előnyben.

A bajorok jelenleg magabiztosan vezetik a Bundesligát, Upamecano pedig kulcsfigurája Vincent Kompany csapatának: a bajnokságban eddig 12 mérkőzésből 11 alkalommal kezdőként kapott lehetőséget. A teljesítménye és stabilitása alapján nem kérdés, hogy a Bayern hosszú távon is rá épít a védelem tengelyében.