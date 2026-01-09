Mégsem távozik a Bayern München játékosa

A vasárnapi szurkolói klubtalálkozón Kim Mindzse cáfolta azokat a pletykákat, amelyek szerint a Bayern elhagyását fontolgatná:

„A klubváltás gondolata meg sem fordult a fejemben”

– elárulta a szurkolóknak a 29 éves védő.

Kim azt is elmondta, hogy jól érzi magát Münchenben, a klub érkezése óta barátságosan bánik vele, és hogy a 2026-ra kitűzött céljai között szerepel a triplázás, a további fejlődés és az, hogy mindig készen álljon, amikor szükség van rá.

A dél-koreai védő értékét a mértékadó Transfermarkt 25 millió euróra becsüli, szerződése 2028 júniusái köti a német rekordbajnokhoz.

Korábban már beszámoltunk róla, hogy a Bayern München szerződést hosszabbít Kim Mindzse védőtársával. Illetve arról is írtunk, hogy elnézést kért a bajorok tinisztárja, miután azt nyilatkozta, hogy az az álma, hogy egyszer a Real Madridba igazoljon.

Forrás: PannonBajor