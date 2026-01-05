Lesz-e Karlból az új „Galaktikus”?

Bár a Blancók az idei szezonban Xabi Alonso irányítása alatt némi formaingadozással küzdenek, vonzerejük a legambiciózusabb játékosok számára töretlen. Florentino Pérez elnök híres a „Galaktikus-politikájáról”, amely olyan ikonokat csábított Madridba, mint Zidane, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, vagy legutóbb Kylian Mbappé.

Karl fejlődési íve alapján hamarosan ő is ebbe a szűk elitbe tartozhat. A tini középpályás már most történelmet ír Németországban: gólokat szerez a Bundesligában és a Bajnokok Ligájában is. A Bayernnél eddig úgy gondolták, a kora nem lehet akadály a fejlődésében, de most komoly harcot kell vívniuk a megtartásáért.

A játékos egy burgsinni szurkolói klub látogatása során, egy kérdésre válaszolva dobta le a transzferbombát:

„Az FC Bayern egy hatalmas klub. Álom itt játszani. De egy ponton mindenképpen a Real Madridhoz akarok igazolni. Ez az álomcsapatom – de ez maradjon köztünk. Természetesen a Bayern is különleges, és nagyon élvezem a játékot.”

Harry Kane is el van ájulva a tehetségétől

Karl ebben a szezonban 22 mérkőzésen 6 gólt szerzett, és kiváló párost alkot az angol gólvágóval, Harry Kane-nel. Az angol válogatott csapatkapitánya nem győzte dicsérni fiatal csapattársát:

„Lenny lenyűgöző. Olyan képességei vannak a szűk területeken, amik rengeteget segítenek nekünk, különösen a betömörülő védelmek ellen. Olyan, mint Jamal Musiala: képes megverni az emberét, helyet teremteni és gólt szerezni. Emellett a munkamorálja is példás, Vincent Kompany nem is hagyná, hogy ellazsálja a védekezést” – nyilatkozta Kane.

Müller a német legendához hasonlítja

Még a jelenleg már az MLS-ben (Vancouver Whitecaps) futballozó klublegenda, Thomas Müller is figyelemmel kíséri Karl fejlődését. Müller szerint a fiú lövőtechnikája egészen kivételes, és egy korábbi közönségkedvenchez hasonlította:

„A befejezései nagyszerűek. Olyan, mint a régi barátunk, Lukas Podolski: ha jó helyzetben a bal lábára került a labda, az 'bumm', és már bent is van. A kérdés csak az, képes lesz-e olyan szinten futballozni, hogy folyamatosan ilyen helyzetekbe kerüljön a világ legjobb védői ellen is.”

A Bayern München egyelőre mindent megtesz, hogy csiszolja a gyémántját, de a Real Madrid árnyéka már most rávetült az Allianz Arénára. Lennart Karl elismeri, hogy – a barcelonai Lamine Yamalhoz hasonlóan – még sokat kell tanulnia, de a célja egyértelmű: előbb-utóbb fehér mezben akar tündökölni.