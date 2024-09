Kiváló osztályzatok, dicsérő szavak: Szoboszlai Dominiktól hangos a külföldi sajtó!

A 23 éves támadó középpályás elhallgattatta kritikusait.

Kedden kezdetét vette az új időszámítás a Bajnokok Ligájában, Szoboszlai Dominik és a Liverpool pedig kiváló rajtot vett az új formátumban. A magyar válogatott csapatkapitányának teljesítményére a külföldi portálok is felfigyeltek, a Mandiner sajtószemlében pedig összegezte ezeket.

A Liverpool 3-1-es győzelmet aratott a Bajnokok Ligája 2024/25-ös szezon kiírásában az AC Milan vendégeként. A csapatok már nem fognak az alapszakaszban találkozni, mindössze egy meccsük volt arra, hogy feltérképezzék egymás tudását.

A Vörösök pont egy Nottingham Forest elleni vereség után vágtak neki a kupasorozatnak és Milánóban sem nekik állt a széna a mérkőzés elején. Christian Pulisic találatának köszönhetően előnybe kerültek a hazaiak, azonban Ibrahima Konaté és Virgil van Dijk góljai révén már az első játékrészben megfordította az állást a Liverpool.

A Vörösök új edzője a mérkőzés előtt hívta fel a figyelmet Szoboszlai Dominik hiányosságaira, amelyek kijavításán még dolgozniuk kell.

„Dominik eddig különösen a labda nélküli játékunkban volt kulcsfontosságú, a pressingje egészen fantasztikus. Amin még dolgoznunk kell közösen, hogy még több gólhelyzetet teremtsen a csapat számára, és persze, ő is eredményesebb legyen! A tavalyi szezonban háromszor talált be, egy liverpooli támadó középpályás esetében ennek a számnak emelkednie kell! Ezzel együtt nagyon elégedett vagyok az eddigi teljesítményével, és biztos vagyok benne, hogy minél többet játszik majd egy olyan minőségi csapatban, mint a Liverpool, még több gólt szerez majd.”

Azonban a második félidőben már a 23 esztendős támadó is elkezdte a gólgyártást erre a szezonra. Cody Gakpo tökéletesen tálalt az ötösre befutó Szoboszlainak, aki a jobb lábát felemelve a hálóba helyezte a labdát.

A külföldi sajtó sem feledkezett meg Szoboszlai jó teljesítményéről, így az alábbi potitív kritikákat és értékeléseket kapta:

GOAL

Cody Gakpo és Mohamed Szaláh után a magyar középpályás lett a harmadik legjobb teljesítményt nyújtó futballista 7,66-os osztályzattal.

Liverpool Echo

A liverpoolecho.com-nál 7-est érdemelt Szoboszlai, a portál egyből emlékeztetett a holland menedzser mérkőzés előtti nyilatkozatára: Arne Slot éppen hétfőn kért tőle több gólt, így ez a mérkőzés remek kezdet volt az adósság törlesztésére. Szoboszlai jól tartotta nyomás alatt az ellenfelet, de még többet lehetett volna játékban, gyakran húzódott ki a szélre. A gólja viszont remek teljesítmény volt, amely Gakpo hibátlan passzából született”

This is Anfield

A thisisanfield.com is szintén 7-esre értékelte teljesítményét, amely az értékelésben a következőket írta: Amit Szoboszlai kapcsán nem lehet elvitatni, az a munkabírása, elképesztő módon futballozza be a pályát, mellyel folyamatosan nyomást gyakorol az ellenfélre, ahogy ezt az AC Milan ellen is tette. Az utóbbi időben azonban sok a pontatlan passza, ez abból is adódik, hogy nem találja meg az összhangot a csapattársakkal. a labdabirtoklásnál néha hibázik. Pontatlan passzai és a csapattársak mozgásának félreértése megakasztja a lendületet, és visszaadja a labdát az ellenfélnek. Slot elismerte, hogy „a számain javítani kell, de Szoboszlai azonnal válaszolt erre, és megszerezte első gólját a szezonban”.