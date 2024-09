Szoboszlai gólt lőtt, a Liverpool két góllal nyert Olaszországban

Pedig jól kezdett a Milan.

A Liverpool 3–1-re legyőzte a Milant idegenben a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 1. fordulójában.

Rettenetesen indult a Liverpool számára a mérkőzés, hiszen a 3. percben egy gyors kontrát követően Christian Pulisic tört be a tizenhatoson belülre, majd Alexis Mac Allister mellől remekül lőtte ki a hosszú sarkot. Az angolok érezhetően feljebb kapcsoltak a bekapott gól hatására, Mohamed Szalah viszont a kapufát találta el a 17. percben. Nem kellett várni sokat innen már az egyenlítésig, Trent Alexander-Arnold tekert be oldalról egy szabadrúgást, Ibrahima Konaté pedig közelről a kapuba csúsztatott. Sorjáztak a lehetőségek a hazai kapu előtt, de sem Diogo Jota, sem Cody Gakpo, sem Szalah nem tudott betalálni. Nem úgy, mint Virgil van Dijk, aki a 41. percben Konstantinos Tsimikas szögletét fejelte a kapuba.



A második félidő elején Jota hagyott ki egy helyzetet, miközben ütközött Mike Maignannal, akit már korábban is ápolni kellett, most azonban lecserélni is, Lorenz Torriani váltotta. A 67. percben aztán minden magyar nézőnek megdobbant a szíve, egy eladott labda után gyors kontrát vezetett a Liverpool, Gakpo pedig remekül tálalt Szoboszlai Dominik elé, aki kapásból lőtte ki a hosszú sarkot, ezzel 1-3-ra módosítva az állást, még emlékezetesebbé téve 50. mérkőzését a klub színeiben. A hátralévő időben a Milan már nem tudott váltani, így a Vörösök magabiztosan nyertek idegenben is.



Szoboszlai Dominik gólját ide kattintva tudjátok megnézni.