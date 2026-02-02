Kerkez Milos: „Őszinte leszek, ilyet még sosem éreztem"

Pedig nem indult jól a találkozó a Liverpool számára: a 36. percben Anthony Gordon lapos lövésével a Szarkák szerezték meg a vezetést az Anfielden egy kontra végén. A folytatás azonban már a bajnoki címvédő akarata érvényesült. Hugo Ekitiké két góljával még a szünet előtt fordított a hazai csapat, majd Florian Wirtz és Ibrahima Konaté találataival végül magabiztos győzelmet aratott a Liverpool.

A 4–1-es siker nemcsak a szurkolókat nyűgözte le: a klub hivatalos oldalának adott interjúban a mérkőzést végigjátszó, a második hazai gólnál gólpasszt jegyző Kerkez Milos is dicsérte a csapatot.

„Most igazán boldogok vagyunk. Remek mentalitással léptünk pályára, és rengeteg energiát kaptunk fantasztikus szurkolóinktól. Őszinte leszek, ilyet még sosem éreztem. Őrült hangulat volt, ami alaposan felpaprikázott bennünket. A csapatszellem kifogástalan volt, nagyot küzdöttünk és jól játszottunk”

– értékelt Kerkez, majd arra is kitért, mennyire fontos volt, hogy hátrányból tudtak fordítani.

„Volt húsz-huszonöt perc, amikor sok pontrúgást végezhettek el, és nagyon észnél kellett lennünk, hogy mi fejeljük el a beívelt labdákat, mert a Newcastle magas csapat, amely tud élni a rögzített játékhelyzetek adta lehetőségekkel. Alisson Becker, Ibrahima Konaté és Virgil van Dijk azonban ragyogóan semlegesítette a beíveléseket. Aztán hátrányba kerültünk ugyan, de amint említettem, óriási energiát kapunk a szurkolóktól. Jött két gyors gól, az első félidő végén már vezettünk, aztán pedig mindenki tudja, mi történt”

– fogalmazott a 22 éves balhátvéd.

A találkozón különösen hatékony volt az Ekitiké–Wirtz páros, akik láthatóan egyre jobban megtalálják az összhangot egymással.

„Briliáns játékosok. Én edzésen minden nap látom őket, úgyhogy számomra ez nem újdonság, de a stadionba kilátogatók biztosan nagyon élvezik, amikor ez a két spíler így játszik. Rengeteget fejlődtek, és biztos, hogy nem állnak le”

– húzta alá Kerkez, aki szerint a Liverpool ezúttal valóban bajnoki címvédőhöz méltó teljesítményt nyújtott.

„Ragyogó produkció volt. Mindannyian nagyot küzdöttünk, ha kellett, sprinteltünk visszafelé, ha kellett, akkor előre, jól kontráztunk, és jól védekeztünk a pontrúgásoknál. Kiváló mentalitással játszottunk, ha minden héten így teljesítünk, akkor nagy dolgokra lehetünk képesek. Most fújunk egyet, megünnepeljük a győzelmet, aztán jövő héten összecsapunk a Manchester Cityvel – ismét hazai pályán. A szurkolóink zseniálisak, megérdemlik az ilyen remek pillanatokat, amelyekből remélem, minél többet tudunk adni nekik.”

– zárta gondolatait a klub honlapnak adott inertújában a magyar válogatott játékos.

