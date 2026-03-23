A bal oldali védő mellett Szoboszlai Dominikkal a kezdőcsapatban felálló húszszoros angol bajnok szombaton 2-1-re kikapott a Brighton vendégeként. Kerkez Milos a 30. percben egy szenfüles találattal egyenlített, megszerezve idénybeli második gólját a Premier League-ben, de a hazaiaktól később Danny Welbeck duplázott.

A Liverpool mérlege a legutóbbi három fordulóban két vereség és egy döntetlen, ráadásul már öt pont a hátránya a negyedik helyezett Aston Villa mögött.

Kerkez Milos nem keres kifogásokat, mindent megtesz a Liverpoolért

Ha a bajnoki cím megvédése esetleg már nem is lehetséges, a BL-indulás kiharcolása mindenképpen fontos lenne Arne Slot vezetőedző együttesének. A hivatalos UEFA-játéknapok és a különböző válogatottak mérkőzései miatt két hét szünet következik az angol élvonalban is.

„Utána viszont rögtön a Manchester Cityvel játszunk az FA Kupában, majd nagy meccsek következnek a Paris Saint-Germain ellen a Bajnokok Ligája-negyeddöntőben, a párharc közben pedig játszunk a Fulhammel a bajnokságban"

– részletezte a 22 éves Kerkez a Liverpool hivatalos honlapján, utalva a jövő szombattól kezdődő tíznapos etapra.

A szombati volt a Liverpool huszadik mérkőzése ebben az évben. A tizenhárom PL-összecsapás mellett a Bajnokok Ligájában négyszer, míg az FA Kupában háromszor játszott.

„Nem keresek kifogásokat, tudjuk, hol állunk a bajnokságban, tudjuk, hogy nyomnunk kell ahhoz, hogy előrébb lépjünk. Szóval a válogatott szünet utáni meccsek mind rendkívül fontosak számunkra, ezért fitten és felkészülten kell visszatérnünk" zárta.

– zárta gondolatait a magyar balhátvéd.

Kerkez Milosra két válogatott mérkőzés vár

Kerkez Milos a Liverpool szombati fiaskója után Szoboszlai Dominikkal egyetemeben Magyarországra utazott, ugyanis a magyar válogatott hétfőn megkezdi a felkészülést a szlovénok és a görögök elleni felkészülési mérkőzésekre.

