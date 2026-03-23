A bal oldali védő mellett Szoboszlai Dominikkal a kezdőcsapatban felálló húszszoros angol bajnok szombaton 2-1-re kikapott a Brighton vendégeként. Kerkez Milos a 30. percben egy szenfüles találattal egyenlített, megszerezve idénybeli második gólját a Premier League-ben, de a hazaiaktól később Danny Welbeck duplázott.
A Liverpool mérlege a legutóbbi három fordulóban két vereség és egy döntetlen, ráadásul már öt pont a hátránya a negyedik helyezett Aston Villa mögött.
Kerkez Milos nem keres kifogásokat, mindent megtesz a Liverpoolért
Ha a bajnoki cím megvédése esetleg már nem is lehetséges, a BL-indulás kiharcolása mindenképpen fontos lenne Arne Slot vezetőedző együttesének. A hivatalos UEFA-játéknapok és a különböző válogatottak mérkőzései miatt két hét szünet következik az angol élvonalban is.
„Utána viszont rögtön a Manchester Cityvel játszunk az FA Kupában, majd nagy meccsek következnek a Paris Saint-Germain ellen a Bajnokok Ligája-negyeddöntőben, a párharc közben pedig játszunk a Fulhammel a bajnokságban"
– részletezte a 22 éves Kerkez a Liverpool hivatalos honlapján, utalva a jövő szombattól kezdődő tíznapos etapra.
A szombati volt a Liverpool huszadik mérkőzése ebben az évben. A tizenhárom PL-összecsapás mellett a Bajnokok Ligájában négyszer, míg az FA Kupában háromszor játszott.
„Nem keresek kifogásokat, tudjuk, hol állunk a bajnokságban, tudjuk, hogy nyomnunk kell ahhoz, hogy előrébb lépjünk. Szóval a válogatott szünet utáni meccsek mind rendkívül fontosak számunkra, ezért fitten és felkészülten kell visszatérnünk" zárta.
– zárta gondolatait a magyar balhátvéd.
Kerkez Milosra két válogatott mérkőzés vár
Kerkez Milos a Liverpool szombati fiaskója után Szoboszlai Dominikkal egyetemeben Magyarországra utazott, ugyanis a magyar válogatott hétfőn megkezdi a felkészülést a szlovénok és a görögök elleni felkészülési mérkőzésekre.
Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.
Üdvözlünk a Goal.comon! A Goal.com a világ egyik legismertebb futballoldala, ahol egy helyen megtalálod a legfrissebb futballhíreket, átigazolási híreket, mérkőzésbeszámolókat és minden fontos történést a nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com napi szinten közöl futballhíreket a legnagyobb bajnokságokról és klubokról, valamint részletesen beszámol a topjátékosok teljesítményéről és a futballvilág legfontosabb eseményeiről. Oldalunk folyamatosan követi a Premier League
, a Bajnokok Ligája
, a La Liga
, a Serie A
, a Bundesliga
és az NB I
legfontosabb mérkőzéseit, eredményeit és futballhíreit. Kiemelten foglalkozunk a világ legismertebb klubjaival, köztük a Real Madrid
, a Barcelona
, a Manchester United
, az Arsenal
, a Chelsea
, a Bayern München
, a Borussia Dortmund
, az Atlético Madrid
, a Juventus
, az AC Milan
, az Inter
, a Liverpool
, az RB Leipzig
, a Tottenham
, a Paris Saint-Germain
, az AEK Athén
és a Manchester City
csapataival. A Goal.com rendszeresen beszámol a futballvilág legnagyobb sztárjainak teljesítményéről és a velük kapcsolatos futballhírekről is. Oldalunkon megtalálod többek között Vinícius Júnior
, Neymar
, Cristiano Ronaldo
, Lionel Messi
, Mohamed Szalah
, Erling Haaland
, Kylian Mbappé,Luka Modric
, Rodri
, Martin Odegaard
, Viktor Gyökeres
, Ousmane Dembélé
, Vitinha
, Jude Bellingham
, Harry Kane
, Declan Rice
, Lamine Yamal,Gavi
, Pedri
, Robert Lewandowski,Raphinha
, Virgil van Dijk
, Alexis Mac Allister
, Achraf Hakimi
, Antonio Rüdiger
, Bukayo Saka
és Cole Palmer
legfrissebb híreit és teljesítményét. A Goal.com kiemelten foglalkozik az átigazolási hírekkel és az átigazolási piac legfontosabb fejleményeivel is. Nálunk megtalálod a legfrissebb játékos-átigazolásokat, klubhíreket, edzői nyilatkozatokat, mérkőzés-összefoglalókat és gólokat, valamint minden fontos futballhírt a hazai és nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com külön figyelmet fordít a magyar labdarúgókra és a magyar válogatott szereplésére is. Napi szinten beszámolunk Szoboszlai Dominik
, Sallai Roland
, Kerkez Milos
, Schäfer András
, Szalai Attila,Gulácsi Péter
, Willi Orbán
, Pécsi Ármin
, Bolla Bendegúz,Gruber Zsombor
, Dárdai Pál
, Dárdai Bence
, Dibusz Dénes
, Tóth Alex
és Varga Barnabás
teljesítményéről, valamint a magyar futball legfontosabb híreiről. A Goal.com futballhírei folyamatosan követik a rangadókat, rekordokat, sérüléseket, átigazolásokat és minden olyan eseményt, amely meghatározza a nemzetközi labdarúgás és a topbajnokságok küzdelmeit.