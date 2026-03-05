Kerkez Milos, Curtis Jones és Rio Ngumoha egy kis könyves bódéba – vagy ahogy itthon nevezik, könyves szekérbe – pattantak be, hogy mosolyt csaljanak a liverpooli gyerekek arcára.

A Liverpool Insagram-oldalán egy összefoglaló videót is publikált a történtekről.

Hullámvölgyben a Liverpool

A Liverpool számára felemásan alakult az elmúlt egy hét, ugyan a vörösök 5-2-s győzelmet arattak a West Ham United ellen, Szoboszlai Dominik gólpasszt is adott a mérkőzésen, azonban kedden meglepetésre 2-1-re kikaptak a sereghajtó Wolverhampton Wanderers otthonában. A liverpooliak vesztét egy komikus gól okozta.

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, Szoboszlai Dominik extravagáns új frizurát villantott a Wolves ellen.



Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.