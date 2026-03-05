Goal.com
Live
FBL-ENG-FACUP-LIVERPOOL-BRIGHTONAFP
C. Kovács Attila

Életre szóló élmény: Kerkezék felejthetetlen napot varázsoltak az angol kisiskolásoknak! + videó

A Liverpool FC három játékosa, Kerkez Milos, Curtis Jones és Rio Ngumoha egy tucat kisiskolást leptek meg Liverpoolban a Nemzetközi Könyvnap alkalmából. A három játékos szórakoztató kérdez-feleleket játszott a gyerekekkel, és minden helyes válaszért egy liverpooli ajándéktárgy járt. A gyerekek oda-visszavoltak a meglepetésért, Kerkez Milosék egy életre szóló élményt szereztek angol kisiskolásoknak.

Kerkez Milos, Curtis Jones és Rio Ngumoha egy kis könyves bódéba – vagy ahogy itthon nevezik, könyves szekérbe – pattantak be, hogy mosolyt csaljanak a liverpooli gyerekek arcára. 

A Liverpool Insagram-oldalán egy összefoglaló videót is publikált a történtekről. 


Hullámvölgyben a Liverpool

A Liverpool számára felemásan alakult az elmúlt egy hét, ugyan a vörösök 5-2-s győzelmet arattak a West Ham United ellen, Szoboszlai Dominik gólpasszt is adott a mérkőzésen, azonban kedden meglepetésre 2-1-re kikaptak a sereghajtó Wolverhampton Wanderers otthonában. A liverpooliak vesztét egy komikus gól okozta. 

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, Szoboszlai Dominik extravagáns új frizurát villantott a Wolves ellen. 

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default
Hirdetés
0