A Liverpool már az ötödik percben megszerezte a vezetést, Hugo Ekitiké mattolta a West Ham védelmét (1-0).

Szűk 20 perccel később a vörösök megduplázták az előnyüket, Szoboszlai Dominik belefelé csavart szögletét a Liverpool csapatkapitánya, Virgil van Dijk csúsztatta be a hosszúba a 24. percben (2-0).

A 43. percben Mohamed Szalah jobb oldali szögletét még kifejelték a védők, azonban a játékszer Ekitiké elé pattint, aki lekészítette Alexis Mac Allisternek, a 27 éves argentin középpályás pedig egy hatamas dugót eresztett meg, a WHU kapusa, Mads Hermansennek esélye sem volt (3-0).

Szoboszlai gólpasszát IDE KATTINTVA, a Liverpool pazar első félidős teljesítményét pedig IDE KATTINTVA találod meg.

Cikkünk folyatamosan frissül.

A mérkőzés tudósítását pedig IDE KATTINTVA találod meg.





Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.