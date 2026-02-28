Goal.com
Live
Szoboszlai Dominik EkitikePaul ELLIS / AFP
C. Kovács Attila

Szoboszlai ismét varázsolt, a Liverpool kiütötte londoni ellenfelét + videó

A Liverpool 5-2-es győzelmet aratott a West Ham United ellen a Premier League 28. fordulójában szombat délután. Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is végigjátszották a találkozót, utóbbi ráadásul gólpasszt is adott. Mutatjuk a gólzápor részleteit!

A Liverpool már az ötödik percben megszerezte a vezetést, Hugo Ekitiké mattolta a West Ham védelmét (1-0).

Szűk 20 perccel később a vörösök megduplázták az előnyüket, Szoboszlai Dominik belefelé csavart szögletét a Liverpool csapatkapitánya, Virgil van Dijk csúsztatta be a hosszúba a 24. percben (2-0).

A 43. percben Mohamed Szalah jobb oldali szögletét még kifejelték a védők, azonban a játékszer Ekitiké elé pattint, aki lekészítette Alexis Mac Allisternek, a 27 éves argentin középpályás pedig egy hatamas dugót eresztett meg, a WHU kapusa, Mads Hermansennek esélye sem volt (3-0).

Szoboszlai gólpasszát IDE KATTINTVA, a Liverpool pazar első félidős teljesítményét pedig IDE KATTINTVA találod meg.

Cikkünk folyatamosan frissül.

Anglia 1
Wolverhampton Wanderers crest
Wolverhampton Wanderers
WOL
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Anglia 1
Fulham crest
Fulham
FUL
West Ham United crest
West Ham United
WHU

A mérkőzés tudósítását pedig IDE KATTINTVA találod meg. 


Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default
Hirdetés
0