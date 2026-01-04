Pörögnek az események a katalán csapatnál, a tegnapi, városi derbin aratott győzelemmel már hét ponttal vezetnek a rivális Real Madrid előtt a bajnokságban, most arról számolt be az olasz transzferguru, Fabrizio Romano, hogy korábbi játékosukkal erősíthetnek a védelemben.

Az újságíró arról ír, napokon belül döntés születhet a játékos ügyében. Nem csak a Bacelona lenne az egyetlen kérője az Al-Hilal védőjének, az olasz bajnoki éllovas Inter is szívesen tudná a csapatában a jobbhátvédet. Ők a hírek szerint Acerbit vagy Stefan de Vrijt is belevonnák az üzletbe, míg a Barcelonánál kérdés, megszereznék-e korábbi játékosukat. Romano szerint a portugál szélsővédő Katalóniába szerződne szívesebben, de lehet, csak az Inernazionale száll érte harcba komolyabban.

Mostanában sok átigazolási pletyka látott napvilágot a Barcelonát illetően: ahogy arról mi is beszámoltunk, Lewandowski helyére a Juventus csatárát, Dusan Vlahovicsot szemelte ki magának a Barca, a védelembe elsősorban fiatalokat vesznek célba Joao Cancelo helyett, illetve német sztárkapusukért, Ter Stegenért pedig a szintén katalán Girona érdeklődik.

A Barcelona első helyen áll a La Ligában, jövőhéten pedig a Spanyol Szuperkupa elődöntőjében játszanak az Athletic Bilbao ellen.