Alighogy a Ferencváros ráfordul az őszi szezon hajrájára, máris forr a levegő az Üllői úton. A legfrissebb értesülések szerint a csapat első számú gólfelelőse, Varga Barnabás iránt hivatalos, írásos ajánlat érkezett a szaúdi élvonalból.

A magyar labdarúgás híreiben jártas Öltözőn Túl információi szerint a szaúdi Pro League egyik meghatározó klubja nem csupán puhatolózik, hanem konkrét ajánlatot nyújtott be az FTC-nek a támadó játékjogáért.

Elit társaságban a gólvágó

A 31 éves csatár iránti érdeklődés nem véletlen, hiszen Varga elképesztő formában futballozik. A szezonban 28 mérkőzésen már 20 gólt és 5 gólpasszt jegyzett, teljesítményével pedig nemzetközi szinten is felhívta magára a figyelmet. Nemrég írtunk arról, hogy Varga Barnabás elit társaságba került, Lewandowskit és Lautaro Martínezt is megelőzve az európai ligák támadóinak listáján.

Barcelonától a szaúdi ligáig?

Varga neve az elmúlt hónapokban több klubbal is felmerült. Idei teljesítményével még a Barcelona érdeklődését is felkeltette.

Bár a katalán óriáshoz való szerződés inkább csak vágyálom lehet, a mostani szaúdi megkeresés a hírek szerint nagyon is valós, és mind a klub, mind a játékos számára visszautasíthatatlan anyagi lehetőséget jelenthet. A 27 évesen berobbanó Varga Barnabás már 31 esztendős, és nem tudni hány éve lehet még a profi futballban, így a szaúdi ligába igazolás egy észszerű pénzügyi döntés lehet a válogatott csatár számára.

Kiürülhet az öltöző?

Nem Varga az egyetlen, akivel kapcsolatban pletykák keltek szárnyra a Ferencvárosnál. A hírek szerint a Libertadores-kupa-győztes Botafogo a védekező középpályás Júlio Romaót vinné, de Cissé, Makreckis, sőt Tóth Alex távozása is távozóban lehet.

A Ferencváros december 19-én, pénteken a Diósgyőr otthonában játssza idei utolsó mérkőzését. Könnyen lehet, hogy a szurkolók ekkor láthatják utoljára Varga Barnabást zöld-fehér mezben.

Forrás: Öltözőn túl

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.