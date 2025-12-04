Varga Barnabás elit társaságban: Lewandowskit, Dembelét és Lautarót is maga mögé utasította a Ferencváros támadója

A 2025-ben legeredményesebb futballisták listáját a decemberi zárás előtt Kylian Mbappé, a Real Madrid francia világbajnoka vezeti 60 góllal, míg Varga Barnabás idei 33 találatával a tizenharmadik - derül ki az IFFHS csütörtökön közzétett összegzéséből.

A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet az elmúlt tizenegy hónapban az országos bajnokságban, a hazai és nemzetközi kupákban, valamint a nemzeti válogatottban elért gólokat vette figyelembe a lista elkészítésekor.

Mbappé a La Ligában 35 gólnál tart, a kupameccseken együttesen 18, a francia nemzeti együttesben pedig hét alkalommal volt eredményes, de decemberben még növelheti találatainak számát, az IFFHS szerint meg is döntheti a vonatkozó francia csúcsot, melyet Just Fontaine állított fel 1958-ban 66 góllal.

Mbappé, aki saját éves rekordját (56) már megjavította, az ötödik játékos a jelenlegi évszázadban, aki elérte a hatvangólos határt Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski és a magyar felmenőkkel rendelkező Viktor Gyökeres után.

A madridiak csatára mögött a november 30-i helyzet szerint Harry Kane, a Bayern München angol támadója áll 54 találattal, a harmadik Erling Haaland, a Manchester City 11 hónap alatt 51 gólig jutó norvég sztárja, a negyedik pedig az argentinok ásza, az Inter Miamit erősítő Lionel Messi, aki az idén eddig 46-szor vette be az ellenfelek kapuját.

Az 57 nevet tartalmazó világranglistán, amelyre utolsóként 26 góllal lehetett felkerülni, Varga Barnabás, a magyar válogatott és a Ferencváros támadója a 13. pozíciót foglalja el 33 találatával. Ebből 15-öt szerzett a bajnokságban, kettőt a hazai, tízet a nemzetközi kupaporondon, hatot pedig a nemzeti csapatban.



Forrás: MTI

