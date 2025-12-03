A Ferencváros volt játékosa szerint a Barcelonához el kellene engedni Varga Barnabást

Amint arról a GOAL is beszámolt, Varga Barnabás ügynöke öntött tiszta vizet a pohárba azt illetően, hogy a támadó miért nem szerepelt a Ferencváros Puskás Akadémia elleni meccskeretében.

Emellett Paunoch Péter arról is beszélt az NSO-nak, hogy teljesen természetes a csapatok érdeklődése Varga iránt, hiszen remek teljesítményt nyújt. Leszögezte: jelenleg ügyfele nincs távozófélben.

Ennek ellenére sorra jelennek meg a különböző híresztelések a magyar válogatott játékos klubváltásáról. Ezek közül az egyik legmerészebb forgatókönyv, hogy Vargát a Barcelona szeretné szerződtetni, mivel januárban Robert Lewandowski elhagyhatja a katalánokat. Zoran Kuntics szerint, aki többek között tagja volt az FTC 1995-ben Bajnokok Ligája-csoportkörbe jutott csapatának, így nyilatkozott erről.

"Nyilván csak találgatás, de ha komoly a dolog, a Barcához föltétlenül el kell engedni.

A Fradi csatárposzton van annyira erős, hogy kiheverje a veszteséget - kezdte a zöld-fehérek egykori játékosa a Ripostnak. - Komoly gólvágói vannak, Varga pedig megérdemelné, hogy harmincegy évesen megerősítse családja egzisztenciáját. Most kell kihasználni az adódó lehetőséget, már ha van, hiszen a válogatott csatár éppen élete formájában játszik.

Elképzelhetőnek tartom, hogy Varga komoly klubhoz kerüljön, komoly pénzért, és akkor mindenki megtalálja a maga számítását. Még talán a magyar futball is."