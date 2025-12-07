Már a télen is több ajánlat érkezhet Varga Barnabásért

László Csabát a csütörtöki Ferencváros–Rangers Európa-liga mérkőzéssel kapcsolatban kérdezte a skót lap. A magyar edző szerint a Fradi jól fog szerepelni az alapszakaszban:

– Mindenki arra számít, hogy a Ferencváros az Európa Liga tabellájának első nyolc helyének egyikén végez. A bajnoki cím megvédése felé is haladnak, de Európában még jobban játszanak. Nagyon bő a keretük, így erős csapatot tudnak kiállítani a bajnokságban és Európában is. Ez egy nagyon stabil, professzionális klub, amely folyamatosan fejlődik. Jó játékosokat igazolnak, például Naby Keitát, aki a Werder Brementől érkezett kölcsönbe, és a középpálya egyik erőssége. Ott van a válogatott kapusuk, Dibusz Dénes, aki egyben a csapatkapitány is. Ez egy kiegyensúlyozott csapat. Bárki is kerül be, ugyanazt a minőséget hozza. A Ferencváros nyerni fog. A Rangers eredményei Európában eddig rosszak - egy pontjuk van, és nem hiszem, hogy ez változik majd. A Rangersnek inkább a skót bajnokságra kell koncentrálnia, mert úgy látom, a Hearts és a Hibs is jól teljesít – hangsúlyozta az erdélyi születésű szakember.

Laszló úgy véli, Robbie Keane előtt nagyszerű jövő állhat, és egyszer még egy Celtic szintű csapad kispadján is meg fogja kapni a lehetőséget.

– A Ferencvárosnak nyilvánvalóan van annyi minősége, hogy dominálja a meccseket. De Keane is egy olyan edző, aki energiát, küzdőszellemet és megfelelő emberi hozzáállást hoz, ami tökéletesen illik ehhez a klubhoz. Érezni rajta, hogy a vérében még mindig ott van a játékos. Szereti a támadófutballt és az olyan játékosokat, akik nem adják fel. Nagy kluboknál játszott, és tavaly nagyon lenyűgözött. A bajnokság nagyon szoros volt, és az utolsó fordulóban az ő taktikája hozta meg a bajnoki címet. Mostanában ugye szóba került a Celticnél és az ír válogatottnál is. Biztos vagyok benne, hogy a jövőben megkapja a lehetőséget egy olyan csapat élén, mint a Celtic – hangsúlyozta a 61 éves edző.

Varga Barnabás is szóba került

A Ferencvárost 2004 és 2005 között irányíótó László az idényben már 20 gólnál járó Varga Barnabást is hosszan méltatta. A magyar edző szerint a Rangers mit meg nem adott volna azért, hogy a klub fedezze fel a magyar támadót.

– Varga elképesztően jó a levegőben, mindig azt gondoltam, a Celtic vagy a Rangers egyikének le kellett volna igazolnia. De valójában akár Spanyolországban is játszhatna, annyira jó futballista. A földön is kiváló, és nagyszerűen megtartja a labdát. Ausztriában amatőrként játszott, majd a magyar másodosztályban, mielőtt 27 évesen a Paksnál kikötött. Ott fedezték fel, hogy fantasztikus csatár - nem értem, miért nem vették észre korábban Magyarországon. Öt perc alatt látni lehet, hogy milyen minőséget képvisel – húzta alá.

– Varga rendkívül veszélyes: oyan jó fejjel a tizenhatoson belül, hogy nem tudom, van-e bárki, aki ezt a minőséget ki tudja védekezni. A Ferencváros rengeteg beadást küld Vargára – ez hatalmas fegyver a számukra. Mindkét szélen erős és gyors játékosokat használnak. Varga egyetlen problémája, hogy elmúlt 30 – a legtöbb klub viszont inkább fiatalabb játékost keres, igaz, ő még mindig fejlődik. Biztos vagyok benne, hogy az idény végén – vagy akár már télen – érkeznek majd érte ajánlatok – zárta gondolatait László Csaba.

Fordítás: csakfoci.hu

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.