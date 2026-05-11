Goal.com
LiveJegyek
FlickGetty Images
C. Kovács Attila

Ez eldőlt: a Barcelona megállapodott Flickkel

Barcelona

A mindig jól értesült Fabrizio Romano információi szerint Hansi Flick 2028-ig meghosszabítja 2027-ben lejáró szerződését az FC Barcelonával. Mutatjuk a szerződés részleteit!

Romano úgy tudja, hogy Hansi Flick és a Barcelona szóban már hetekkel ezelőtt megegyeztek, most pedig a szerződést is aláírják. 

Az olasz átigazolási guru a Mundo Deportivóra hivatkozva arról ír, hogy Hansi Flick szerződését 2028-ig hosszabbítják meg, ami bizonyos feltételek teljesülése esetén akár 2029-ig meghosszabbítható.

A Barcelona elégedett Flick szakmai munkájával

A német szakember 2024 nyarán vette át a csapat irányítását, és rövid idő alatt új lendületet adott a Barcelonának, 2025-ben és 2026-ban is bajnoket nyert a katalánokkal. A klubvezetés elégedett azzal a munkával, amit Flick végez, így nem volt kérdés, hogy Joan Laportáék szerződést fognak vele hosszabbítani.

Primera Division
Deportivo Alaves crest
Deportivo Alaves
ALA
Barcelona crest
Barcelona
BAR

Flick édesapja elhunyt

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Flick édesapja nem sokkal az El Clásico előtt elhunyt, a 61 éves szakember érzelmes interjút adott a Real Madrid elleni derbi után. 


Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

TippmixPro banner

Hirdetés