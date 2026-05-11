Romano úgy tudja, hogy Hansi Flick és a Barcelona szóban már hetekkel ezelőtt megegyeztek, most pedig a szerződést is aláírják.

Az olasz átigazolási guru a Mundo Deportivóra hivatkozva arról ír, hogy Hansi Flick szerződését 2028-ig hosszabbítják meg, ami bizonyos feltételek teljesülése esetén akár 2029-ig meghosszabbítható.

A Barcelona elégedett Flick szakmai munkájával

A német szakember 2024 nyarán vette át a csapat irányítását, és rövid idő alatt új lendületet adott a Barcelonának, 2025-ben és 2026-ban is bajnoket nyert a katalánokkal. A klubvezetés elégedett azzal a munkával, amit Flick végez, így nem volt kérdés, hogy Joan Laportáék szerződést fognak vele hosszabbítani.

Flick édesapja elhunyt

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Flick édesapja nem sokkal az El Clásico előtt elhunyt, a 61 éves szakember érzelmes interjút adott a Real Madrid elleni derbi után.

